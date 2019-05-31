Son Dakika Haberleri: Çeyrek finalin MVP'si Dunston
Son Dakika Spor Haber

Çeyrek finalin MVP'si Dunston

52 dakika önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final maçlarının en değerli oyuncusu (MVP), Anadolu Efes'ten Bryant Dunston oldu.

Çeyrek finalin MVP'si Dunston, System.String[]
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final maçlarının en değerli oyuncusu (MVP), Anadolu Efes'ten Bryant Dunston oldu.
Ligin Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda, çeyrek finalde Banvit'e 2-0 üstünlük kurarak son 4 takım arasına kalan lacivert-beyazlılarda ABD'li pivot Dunston'ın, 20,5 sayı, 6 ribaunt ve 1,5 blok ortalamalarıyla MVP unvanına layık görüldüğü belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:53 Kaynak: AA
Twitter, Anadolu Efes, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hatayspor-Gazişehir Gaziantep maçında iki taraftar gözaltına alındı A Milli Takım'da Cenk Tosun şoku! 1 ay sahalardan uzak kalacak Quaresma'dan çok konuşulacak transfer sözleri: Ben satılık insan değilim Slimani, Sporting Lizbon'a dönüyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 17:45:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çeyrek finalin MVP'si Dunston
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]