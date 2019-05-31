Çeyrek finalin MVP'si Dunston
52 dakika önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final maçlarının en değerli oyuncusu (MVP), Anadolu Efes'ten Bryant Dunston oldu.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:53 Kaynak: AA
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final maçlarının en değerli oyuncusu (MVP), Anadolu Efes
'ten Bryant Dunston oldu.
Ligin Twitter
'daki hesabından yapılan paylaşımda, çeyrek finalde Banvit
'e 2-0 üstünlük kurarak son 4 takım arasına kalan lacivert-beyazlılarda ABD
'li pivot Dunston'ın, 20,5 sayı, 6 ribaunt ve 1,5 blok ortalamalarıyla MVP unvanına layık görüldüğü belirtildi.
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