Son Dakika Haberleri: "Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi" açılış konferansı
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"Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi" açılış konferansı

2 saat önce

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "Mükemmel bir hukuk sistemi dizayn edebilirsiniz, unutmamalıyız ki yargı erki açısından bağımsızlık ve tarafsızlık adalet sisteminde azami öneme sahip." dedi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "Mükemmel bir hukuk sistemi dizayn edebilirsiniz, unutmamalıyız ki yargı erki açısından bağımsızlık ve tarafsızlık adalet sisteminde azami öneme sahip." dedi.

Berger, Sheraton Hotel'de gerçekleştirilen "Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi İçin Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması Ortak Projesi" konferansında konuştu.

AB ile Türkiye iş birliğinin sürdürüldüğü alanlardan birinin adalet olduğunu belirten Berger, AB'nin bu projesinin de yargı mensupları için tam zamanında geldiğini söyledi.

Yargı reformlarında AB-Türkiye iş birliklerinin büyük potansiyele sahip olduğunu dile getiren Berger, "(Proje) Adalet sisteminde karşılaşılan başlıca zorlukların çözülmesi açısından doğru zamanda gelmiştir ve kapasite artırımı açısından adaleti destekleyecek potansiyele sahip. Mükemmel bir hukuk sistemi dizayn edebilirsiniz, unutmamalıyız ki yargı erki açısından bağımsızlık ve tarafsızlık adalet sisteminde azami öneme sahip." ifadelerini kullandı.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Direktörü Christophe Poirel de Avrupa ile Türkiye arasında adalet konusunda iş birliğinin kuvvetli olduğunu kaydetti.

Poirel, hukukun daha işlevli hale getirilmesi için oluşturulan stratejik ve somut temellerin sürdürüleceğini dile getirdi.

Avrupa Birliği, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:06 Kaynak: AA
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