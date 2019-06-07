Son Dakika Haberleri: 'Ceza' adıyla bilinen ünlü rapçi Bilgin Özçalkan'ın hayatını kaybeden babası Danyal Özçalkan,...
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'Ceza' adıyla bilinen ünlü rapçi Bilgin Özçalkan'ın hayatını kaybeden babası Danyal Özçalkan,...

47 dakika önce

'Ceza' adıyla bilinen ünlü rapçi Bilgin Özçalkan'ın hayatını kaybeden babası Danyal Özçalkan, Üsküdar'daki Çinili Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor.

'Ceza' adıyla bilinen ünlü rapçi Bilgin Özçalkan'ın hayatını kaybeden babası Danyal Özçalkan,..., System.String[]
'Ceza' adıyla bilinen ünlü rapçi Bilgin Özçalkan'ın hayatını kaybeden babası Danyal Özçalkan, Üsküdar'daki Çinili Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 05:50 Kaynak: İHA
Üsküdar, Güncel
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