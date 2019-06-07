'Ceza' adıyla bilinen ünlü rapçi Bilgin Özçalkan'ın hayatını kaybeden babası Danyal Özçalkan,...
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'Ceza' adıyla bilinen ünlü rapçi Bilgin Özçalkan'ın hayatını kaybeden babası Danyal Özçalkan, Üsküdar'daki Çinili Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 05:50 Kaynak: İHA
'Ceza' adıyla bilinen ünlü rapçi Bilgin Özçalkan'ın hayatını kaybeden babası Danyal Özçalkan, Üsküdar
'daki Çinili Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor. - İSTANBUL
Ünlü rapçi Ceza'nın babası hayatını kaybetti
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