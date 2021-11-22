Ceza avukatı, adliye koridorlarının hikayesini kitaba dönüştürdü - Son Dakika

Ceza Avukatı Cem Şeflek, 30 yıllık meslek hayatında karşılaştığı olayları ve unutamadıklarını kitaba dönüştürdü. "Koridor Hikayeleri" başlıklı kitapta, namus cinayetlerinden toplumsal vicdana kadar birçok konuya, hukuk ve toplum ekseninde değiniliyor.

Ceza Avukat Cem Şeflek, 30 yıllık meslek hayatında karşılaştığı toplumsal olayları ve bir o kadar da ilginç anılarını yazdığı "Koridor Hikayeleri" kitabı yayımlandı. Memento Mori Yayınları etiketiyle raflardaki yerini alan kitapta, namus cinayetlerinden toplumsal vicdana kadar birçok konuya, hukuk ve toplum ekseninde değindiğine dikkat çeken Şeflek, "İnsan hayatı çok kısa. O yüzden başkalarının başına gelen olaylardan da ders almamız gerektiğini düşündüğüm için anılarımı yazma gereği hissettim. Kitap bittiğinde yanlış inanışların, yanlış eğitimin, yanlış eş seçiminin, yaşamsal koşulların ve daha fazlasının insanı ne kadar kötü çıkmazlara götürebileceğini kendim de daha iyi anlamış oldum" diye konuştu.