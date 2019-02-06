Son Dakika Haberleri: Ceza Bahanesiyle Araçtan İndirilen Çocuğa Doğum Günü Sürprizi

Ceza Bahanesiyle Araçtan İndirilen Çocuğa Doğum Günü Sürprizi

2 saat önce

Bursa'da polisler, babasının gönderdiği e-posta ile haberdar oldukları 13 yaşındaki otizmli çocuğun doğum günü dolayısıyla trafik kontrol noktasında sürpriz kutlama yaptı.

Ceza Bahanesiyle Araçtan İndirilen Çocuğa Doğum Günü Sürprizi, System.String[]
Bursa'da polisler, babasının gönderdiği e-posta ile haberdar oldukları 13 yaşındaki otizmli çocuğun doğum günü dolayısıyla trafik kontrol noktasında sürpriz kutlama yaptı.

Gemlik ilçesinde yaşayan baba Serkan Günay, İl Emniyet Müdürlüğüne, otizmli oğlu Utku'nun polisleri ve polisiye dizileri çok sevdiğini, oğluna yaş gününde emniyet mensuplarıyla doğum günü etkinliği düzenlemek istediğini aktardığı bir e-posta attı.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürü Osman Ak, babanın isteğini geri çevirmedi ve sürpriz doğum günü için talimat verdi.


Baba Serkan Günay ile irtibata geçen Bursa Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, doğum gününü sürprizini Bursa-Gemlik kara yolundaki trafik kontrol noktasında yapmayı kararlaştırdı.

Gemlik'ten Bursa istikametine seyreden Günay ailesinin bulunduğu otomobili rutin asayiş uygulaması bahanesiyle durduran ve ardından ceza yazacaklarını belirten ekipler, ailenin araçtan inmesini istedi.

Ekipler, ailesi ile araçtan inen Utku'yu balonlarla süslenen odaya aldı.

Polisleri ve üzerinde kendisi ile sevdiği bir dizideki komiser karakterinin fotoğraflarının olduğu doğum günü pastasını gören Utku, şaşkınlık ve sevinç yaşadı.

Doğum günü pastasındaki mumları üfleyen otizmli çocuk, daha sonra anne ve ablasıyla ekip aracıyla tur attı, polislerle fotoğraf çektirdi.

Çok mutlu olduğunu dile getiren Utku Günay, polislere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:25 Kaynak: AA

Baba Serkan, Gemlik, Bursa, Güncel
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