Ceza için değil, çikolata için durdurdular - Son Dakika

- Ceza için değil, çikolata için durdurdular

BOLU - Bolu'da Ramazan Bayramı'nın ilk gününde denetimlerini sürdüren polis ekipleri sürücülere çikolata ikramında bulundu.

Bolu'da korona virüsle mücadele kapsamında getirilen tam kapanmayla birlikte polis ekipleri Ramazan Bayramı'nın ilk gününde de denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, Ankara ile İstanbul arasında önemli geçiş güzergahı olan ve sürücülerin yoğun olarak kullandıkları D-100 Karayolu üzerinde sürücüler üzerinde denetim yaptı. D-100 Karayolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurulan sürücülerin sokağa çıkış izin belgeleri kontrol edildikten sonra vatandaşlara çikolata ikramında bulunuldu.