Ceza, eksi 7 derecede, hayranlarının karşısına çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ceza, eksi 7 derecede, hayranlarının karşısına çıktı - Son Dakika

Ceza, eksi 7 derecede, hayranlarının karşısına çıktı

6 saat önce

ERZURUM'da, kar kalitesi, uzun pistleri, yakıcı güneşi, doğası ve son teknoloji tesisleriyle kış turizmin gözde kayak merkezlerinden Palandöken'de eksi 7 derecede hayranlarının karşısına çıkan Türk rap müziğinin sevilen ismi Ceza, hem coştu, hem coşturdu.

Ceza, eksi 7 derecede, hayranlarının karşısına çıktı, System.String[]

ERZURUM'da, kar kalitesi, uzun pistleri, yakıcı güneşi, doğası ve son teknoloji tesisleriyle kış turizmin gözde kayak merkezlerinden Palandöken'de eksi 7 derecede hayranlarının karşısına çıkan Türk rap müziğinin sevilen ismi Ceza, hem coştu, hem coşturdu.

Palandöken'de Joy Grup organizasyonu ile bu yıl 4'üncüsü düzenlenen festikal kapsamında sevilen rapçi Ceza, dün gece Polat Erzurum Resort Oteli önünde kurulan sahnede, hayranlarının karşısına çıktı. Ceza, konser boyunca enerjisiyle büyük beğeni topladı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye düştüğü konser alanını hınca hınç dolduran müzikseverler, gece boyunca Ceza'nın coşkusuna eşlik etti. Türkiye'nin pek çok şehrinden Palandöken'e gelen müzikseverler, Ceza'nın ardından Anıl Piyancı ve Deeperise ile sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.Festivalin son gününde bu akşam After Ski etkinliğinde Pera, Mor ve Ötesi ile Abdullah İnal sahneye çıkacak.


Palandöken, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 12:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ünlü rapçi Ceza, eksi 7 derecede hayranlarına konser verdi
Otomobilin boyasını beğenmeyen araç sahibi iş yerini silahla bastı: 3 yaralı Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan Nobel'e Aziz Sancar tepkisi: Ödülü çok geç aldı Çöp konteynerında yüzlerce kutu ilaç bulundu

Son Dakika Haberleri
19:30 Apa 12. genel kurulu antalya'da başladı - tbmm başkanı şentop konuştu - Son Dakika
19:29 Pendik'teki gecekondu yandı - Son Dakika
19:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti - Son Dakika
19:24 Bolu'da oğlunu av tüfeğiyle öldüren baba tutuklandı - Son Dakika
19:24 İlkokul arkadaşları 40 yıl sonra aynı sınıfta buluştu - Son Dakika
18:47 Otomobilin boyasını beğenmeyen araç sahibi iş yerini silahla bastı: 3 yaralı - Son Dakika
18:30 Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan Nobel'e Aziz Sancar tepkisi: Ödülü çok geç aldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 19:37:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ceza, eksi 7 derecede, hayranlarının karşısına çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]