Son Dakika Haberleri: Ceza evinden çıkan genç dehşet saçtı
Son Dakika Güncel Ceza evinden çıkan genç dehşet saçtı

Ceza evinden çıkan genç dehşet saçtı

6 saat önce

İstanbul (İHA) Kartal'da Ceza evinden yeni çıkan genç ablasını kafasından eniştesini ve yeğenini ayağından vurdu.

Ceza evinden çıkan genç dehşet saçtı, System.String[]

İstanbul (İHA) Kartal'da Ceza evinden yeni çıkan genç ablasını kafasından eniştesini ve yeğenini ayağından vurdu.


Alınan bilgiye göre ceza evinden yeni çıkan Cem Y. Kartal Yıldırım sokakta 6 kat binanın 3. katında yaşayan Ablası Sedef Adanur O., eniştesi Serkan Güzeltepe'yi ve yeğeni Burçin Güzeltepe'yi silahla vurdu. Aralarında nedeni henüz bilinmeyen çıkan tartışma sonucu sinirlenen Cem Y. önce eniştesi Serkan G.'yi başından olayı engellemeye çalışan ablasını ve yeğenini ayağından vurdu.


Silah sesleri ilen uyanan komşular durumu emniyet ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri Cem Y.'yi göz altına aldı. Olayla ilgili polis ekiplerine açıklama yapan Cem Y. soğuk kanlılığıyla dikkat çekerek, " aha silah aha mermi" ifadelerini kullanıldığı öğrenildi.


112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ile yaralı enişte, abla ve yeğeni hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olan enişte Serkan G. durumu ciddi.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

İstanbul, Kartal, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pastırma sıcakları bitiyor! Hava soğuyacak, yağış geliyor
Lüks oto galerilerine operasyon! Milyonluk araçlar, emniyetin bahçesine getirildi Sultangazi'de 2 patron, maaşını isteyen işçiyi feci şekilde dövdü Göstericinin vurulduğu an, canlı yayın yapan kamera tarafından kaydedildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 10:32:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ceza evinden çıkan genç dehşet saçtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]