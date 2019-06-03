Ceza havadan gelebilir
1 saat önce
Sivas'ta bayram öncesi insansız hava aracı ile gerçekleştirilen trafik denetimleri yoğunlaştırıldı.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:19 Kaynak: İHA
'ta bayram öncesi insansız hava aracı ile gerçekleştirilen trafik denetimleri yoğunlaştırıldı.
Sivas'ta trafikteki bayram yoğunluğu nedeniyle olası kazaların önlenmesi için trafik denetimleri arttırıldı. Denetim ve uygulamalarda en etkili yöntem ise insansız hava aracı (İHA) ile havadan yapılan kontroller. Sivas'ta Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yoğunlaştırılan İHA'lı kontrollerde özellikle sürücülerin emniyet kemeri takıp takmadıkları, hareket halinde cep telefonu ile konuşup konuşmadıkları tespit ediliyor. Sürücüler fark etmeden havadan fotoğrafları alınarak ilgili maddeden cezai işlem uygulanıyor. - SİVAS
Bayram tatilinin ilk 2 gününde 46 trafik kazası meydana geldi: 16 ölü, 130 yaralı
Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum
Manisa'da hayırseverler bakkallardaki veresiye defterlerini satın aldılar
AK Parti'den YSK'nın seçim kurulu kararına itiraz