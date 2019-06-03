Ceza havadan gelebilir

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DÜZCE(İHA) – Düzce'de Ramazan Bayramı dolayısıyla olası trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla drone'lu denetim yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:16 Kaynak: İHA
DÜZCE(İHA) – Düzce
'de Ramazan Bayramı
dolayısıyla olası trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla drone'lu denetim yapıldı.
Ramazan Bayramı dolayısıyla trafik ekipleri Düzce'de kentin giriş ve çıkışları ile yoğunluğun yaşandığı yollarda emniyet kemeri, ışık ihlali yapan sürücülere yönelik drone'lu denetim yaptı. Drone ile tespit edilen kırmızı ışık ihlali yapan ve emniyet kemeri takmayan cezai işlem uygulandı. - DÜZCE
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