Son Dakika Haberleri: Ceza havadan gelebilir
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Ceza havadan gelebilir

7 dakika önce

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Ramazan Bayramı dolayısıyla olası trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla drone'lu denetim yapıldı.

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DÜZCE(İHA) – Düzce'de Ramazan Bayramı dolayısıyla olası trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla drone'lu denetim yapıldı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla trafik ekipleri Düzce'de kentin giriş ve çıkışları ile yoğunluğun yaşandığı yollarda emniyet kemeri, ışık ihlali yapan sürücülere yönelik drone'lu denetim yaptı. Drone ile tespit edilen kırmızı ışık ihlali yapan ve emniyet kemeri takmayan cezai işlem uygulandı. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:16 Kaynak: İHA
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