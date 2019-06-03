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Ceza havadan gelebilir

9 dakika önce

Ceza havadan gelebilir Sivas'ta bayram öncesi insansız hava aracı ile gerçekleştirilen trafik denetimleri yoğunlaştırıldıSİVAS - Sivas'ta bayram öncesi insansız hava aracı ile gerçekleştirilen trafik denetimleri yoğunlaştırıldı.

Ceza havadan gelebilir
Sivas'ta bayram öncesi insansız hava aracı ile gerçekleştirilen trafik denetimleri yoğunlaştırıldı
SİVAS - Sivas'ta bayram öncesi insansız hava aracı ile gerçekleştirilen trafik denetimleri yoğunlaştırıldı.
Sivas'ta trafikteki bayram yoğunluğu nedeni ile olası kazaların önlenmesi için trafik denetimleri arttırıldı. Denetim ve uygulamalarda en etkili yöntem ise insansız hava aracı ile havadan yapılan kontroller. Sivas'ta Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yoğunlaştırılan İHA'lı kontrollerde özellikle sürücülerin emniyet kemeri takıp takmadıklarını, hareket halinde cep telefonu ile konuşup konuşmadıklarını tespit ediliyor. Sürücüler fark etmeden havadan fotoğrafları alınarak ilgili maddeden cezai işlem uygulanıyor.
Ceza havadan gelebilir
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 04:45 Kaynak: İHA
İnsansız Hava Aracı, Sivas, 3. Sayfa
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