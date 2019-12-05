AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, "Ceza indirimi kişilere karşı işlenen suçlarda olmamalıdır" dedi.

AK Partili Gündoğdu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Gündoğdu, Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un olaydan iki gün önce açık cezaevinden firar ettiğini belirterek, "Bir gün sonra canice tanımadığı kişiyi evinin önünde öldürüyor. Olayın akabinde emniyet mensupları arama çalışmaları yapıyorlar. Olaydan bir gün sonra Ordu şehir merkezinde cani yakalanıyor. Yakalama esnasında iki polisimiz yaralanıyor. İfadesini kendisini kurtarmak için verilmiş bir ifade olarak değerlendiriyorum. Bu tür caniler artık ömür boyu hapiste kalmalı ve ağırlaştırılmış müebbetle bu tür canilerin tamamı hapisten çıkartılmayacak biçimde çürümeye terk edilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Ceza indirimi taleplerini hatırlatan Gündoğdu, "Ceza indirimi talep edenlerin bunları çok iyi görmesi gerekiyor. Kişinin kişiye karşı işlediği suçu karşıdaki kişi affetmediği sürece devlet affetmemeli. Ceza indirimi kişilere karşı işlenen suçlarda olmamalıdır. Sosyal medyada suçlayıcı paylaşım yapanlar hakkında işlem başlatıldı, işlem yapılıyor" diye konuştu.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)