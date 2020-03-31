Ceza infaz düzenlemesi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ceza infaz düzenlemesi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu - Son Dakika

Ceza infaz düzenlemesi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu

6 saat önce

AK Parti ve MHP'nin ortaklaşa hazırladığı ceza infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Ceza infaz düzenlemesi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu, System.String[]
AK Parti ve MHP'nin ortaklaşa hazırladığı ceza infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, "Şu anda geçici ve kalıcı infaz düzenlemeleri kapsamında yaklaşık 45 bin kişi bundan yararlanıyor. Salgın hastalık nedeniyle açık cezaevinden konutta cezaya geçeceklerle bu sayı yaklaşık 90 bine ulaşıyor" dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, AK Parti ve MHP'nin birlikte hazırladığı ceza infaz düzenlemesini Meclis Başkanlığı'na sunduklarını söyledi. Özkan, özellikle teklifin hazırlanmasında emeği geçen MHP ve AK Parti grup başkan vekilleri ile milletvekillerine teşekkür edip, süreç devam ederken, diğer siyasi parti gruplarını da ziyaret ederek, teklif, öneri ve değerlendirmelerini aldıklarını söyledi.

'CİNSEL SUÇLAR, UYUŞTURUCU SUÇLARI, TERÖR SUÇLARI KAPSAM DIŞI'

Teklif çalışmaları kapsamında ceza hukukçuları, akademisyenler, uygulayıcılar ve yüksek yargı mensuplarının görüşlerini aldıklarını belirten AK Parti'li Özkan, "Başta İnfaz Kanunu olmak üzere 11 farklı kanunda değişiklik içeren 70 maddeden oluşan kanun teklifimizi tamamladık. Kamuoyu taktir edecektir ki infaz düzenlemesi zor bir alandır. Bu kapsamda toplum vicdanını yaralayan cinsel suçlar, uyuşturucu madde suçları, kasten adam öldürme suçu, kadına karşı suçlar ve terör suçları bu kapsamın dışına çıkarılmıştır. Öteden beri ülkemize büyük zararlar veren terör suçları özellikle hiçbir ayrım gözetilmeksizin bu kapsamın dışında bırakılmıştır. Ayrıca Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmesi sebebiyle cezaevi boyutlarıyla birtakım tedbirler alınması da ortaya çıkmıştır" diye konuştu.

'CEZASIZLIK ALGISINI ORTADAN KALDIRMAYI HEDEFLİYORUZ'

Ceza infaz kanun teklifiyle kalıcı düzenlemeler getirildiğini belirten Özkan, şunları söyledi:

"Başta ceza infaz kurumlarında geçirilmesi gereken süreler yeniden belirlenmektedir. Bu süreleri belirlerken terör, cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticaret suçu, kadına karşı şiddet ve kasten adam öldürme hariç olmak üzere diğer suçlar bakımından kalıcı infaz oranı 1/2 olarak düzenlenmiştir. Denetimli serbestlik uygulamasındaki cezasızlık algısını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Denetimli serbestlik kriterleri değiştirilerek herkese maktu bir yıl uygulama yerine ceza adaletini sağlamak amacıyla hükmü olunan ceza ile orantılı uygulama öngörülmektedir. Cezaların artırılmasına ilişkin düzenleme bazı suçlarda suç ve ceza politikası gereği kamu düzenine verdikleri zarar dikkate alınarak cezaların artırılması hedeflenmektedir. Özellikle çıkar amaçlı suç örgütü kuran ve yönetenlerle ilgili ceza kanununda var olan mevcut düzenleme çok düşük ceza öngörmektedir. Bunun taban ve tavan oranının 2'şer yıl artırıyoruz. Toplumda büyük zarar oluşturan tefecilik suçunun cezasını artırmayı hedefliyoruz."

'GEÇİCİ DÜZENLEMELER ÖNGÖRÜLÜYOR'

Kanun teklifiyle geçici düzenlemelerin de öngörüldüğünü vurgulayan Özkan, şöyle konuştu:

"1 Temmuz 2016 tarihinden önce işlenen bazı suçlar bakımından uygulanan 2 yıllık denetimli serbestlik süresini 3 yıla çıkartıyoruz. Tarihi de 30 Mart 2020 tarihine çekiyoruz. Bu yasa kapsamında istisna tutulan suçlar yine bu geçici düzenlemeden de yararlanamayacaktır. Getirilen düzenleme ile iyi hal değerlendirmeleri otomatik sistemden çıkarılarak oluşturulan gözlem ve idare komisyonunun kararına bağlanmaktadır. Yine bu komisyon değerlendirmelerini yaparken sadece cezaevinin içerisinde suç yapılan usulsüzlükler, hatalar yanlışlarla ilgili değil cezaevinin dışında hastane veya adliyede hükümlülerin durumlarını da ele alarak değerlendirmelerini yapmaktadır. Kadınlar, yaşlılar, hastalar ve anneler lehine de düzenlemeler öngörüyoruz. 65 yaşını doldurmuş yaşlılar, 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadınlar ve adli tıp raporu çerçevesinde kendisine bakamayacak durumda olan hastaların belirli şartlarda konutta infazını mümkün hale getiriyoruz. İnfaz hakimliği müessesesini getiriyoruz. Görev ve yetkileri genişletiliyor hakimlerin. 1 Eylül 2020 tarihinde başlayacak infaz hakimliği mahkumiyet kesinleştikten sonra cezaevi içinde tüm süreçleri iyi hal, açığa alma gibi değerlendirmeleri infaz hakiminin kararına bağlanıyor."

'KOVID-19 NEDENİYLE 2 AY EVLERİNDE CEZALARINI ÇEKECEKLER'

Koronavirüs salgınını dikkate alarak, açık cezaevinde cezası infaz edilen hükümlülerle ilgili Meclis'in alacağı geçici düzenlemeyle cezaların konutta çekilmesinin önünün açıldığını belirten Özkan, "Bunun 2 kez de Adalet Bakanı tarafından uzatılmasının önünün açılmasına imkan veriliyor. Açık cezaevinde hükmü infaz edilenlerin 2 ay süreyle cezalarını evlerinde çekmelerini mümkün hale getiriyoruz. Bu sürenini zaruret teşkil etmesi halinde aynı sürenin en fazla 2 kez uzatılmasını mümkün hale getiriyoruz" dedi.

'90 BİN KİŞİ YARARLANACAK'

AK Parti'li Özkan, tekliften kaç kişinin yararlanacağına ilişkin soruya ise "Şu anda geçici ve kalıcı infaz düzenlemeleri kapsamında yaklaşık 45 bin kişi bundan yararlanıyor. Salgın hastalık nedeniyle açık cezaevinden konutta cezaya geçeceklerle bu sayı yaklaşık 90 bine ulaşıyor" yanıtını verdi.

Teklifin ne zaman görüşülmeye başlanacağı da sorulan Özkan, "En geç perşembe günü Adalet Komisyonu toplanarak bu yasanın görüşmelerine başlayacak. Gelecek hafta başı itibarıyla bir farklı karar alınmazsa gelecek hafta salı günü itibarıyla Genel Kurul'da görüşmelere başlamış olacağız" diye yanıt verdi.


- Ankara
AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 05:57 Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırladığı infaz düzenlemesi Meclis'te! 5 suç kapsam dışı
Son Dakika: Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı TBMM Hastanesi'nde görevli doktorun ikinci testi pozitif çıktı Son Dakika: Bakan Soylu, İBB ve ABB'nin yardım hesaplarına bloke konulmasıyla ilgili açıklama yaptı
Tramvay yolunda atla yolculuk yapan genç: At beni kaçırdı Tramvay yolunda atla yolculuk yapan genç: At beni kaçırdı         
00:25
Marsilya'nın eski başkanı Pape Diouf, koronavirüse yenik düştü Marsilya'nın eski başkanı Pape Diouf, koronavirüse yenik düştü         
23:55
Fatih Altaylı, Fatih Altaylı, "Hayat Eve Sığar" paylaşımı yapan ünlülere sitem etti         
23:44
Son Dakika: Bakan Soylu, İBB ve ABB'nin yardım hesaplarına bloke konulmasıyla ilgili açıklama yaptı Son Dakika: Bakan Soylu, İBB ve ABB'nin yardım hesaplarına bloke konulmasıyla ilgili açıklama yaptı         
23:19
İngiltere'de koronavirüsten en genç ölüm gerçekleşti! 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti İngiltere'de koronavirüsten en genç ölüm gerçekleşti! 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti         
23:04
Lucescu'dan Lucescu'dan "Beşiktaş'a gidecek misiniz?" sorusuna yanıt: Haziran'dan sonra göreceğiz         
23:03
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 21'e yükseldi Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 21'e yükseldi         
22:57
Ricardo Quaresma'dan Rüştü Reçber paylaşımı: Hayatının maçını kazanması için dua ediyorum Ricardo Quaresma'dan Rüştü Reçber paylaşımı: Hayatının maçını kazanması için dua ediyorum         
22:48
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yurt dışında koronavirüs sebebiyle 98 vatandaşımızı kaybettik Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yurt dışında koronavirüs sebebiyle 98 vatandaşımızı kaybettik         
22:36
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Devlet kademesinde 53 kişide koronavirüs tespit edildi Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Devlet kademesinde 53 kişide koronavirüs tespit edildi         
22:30
Rüştü Reçber'in sağlık durumu hakkında eşinden açıklama: İnşallah daha iyi olacağız Rüştü Reçber'in sağlık durumu hakkında eşinden açıklama: İnşallah daha iyi olacağız         
22:07
DEVA Partisi'nde Ali Babacan'ın A Takımı belli oldu DEVA Partisi'nde Ali Babacan'ın A Takımı belli oldu         
22:05
İzmir'de ambulansı kaçıran şahıs, kovalamacanın ardından yakalandı İzmir'de ambulansı kaçıran şahıs, kovalamacanın ardından yakalandı         
21:52
ABD'de koronavirüs kaynaklı ölen kişi sayısı Çin'i geçti ABD'de koronavirüs kaynaklı ölen kişi sayısı Çin'i geçti         
21:44
Vedat Muriqi: Samandıra'yı özledim bir an önce maç havasına girmek istiyorum Vedat Muriqi: Samandıra'yı özledim bir an önce maç havasına girmek istiyorum         
21:27
ABD Gıda ve İlaç İdaresi, 2 dakikada sonuç veren koronavirüs testine onay verdi ABD Gıda ve İlaç İdaresi, 2 dakikada sonuç veren koronavirüs testine onay verdi         
21:02
Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart         
20:52
Son Dakika: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 523'e yükseldi Son Dakika: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 523'e yükseldi         
20:37
Everton, Cenk Tosun'un sakatlığını Skype üzerinden takip ediyor Everton, Cenk Tosun'un sakatlığını Skype üzerinden takip ediyor         
20:36
Sosyal mesafeye uymayanlar Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ı kızdırdı Sosyal mesafeye uymayanlar Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ı kızdırdı         
20:17
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz         
20:12
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayımız yüzde 25,2 arttı, sosyal izolasyondan taviz vermeyelim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayımız yüzde 25,2 arttı, sosyal izolasyondan taviz vermeyelim         
20:08
9 yaşındaki Devran, kumbarasındaki 29 lirayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı 9 yaşındaki Devran, kumbarasındaki 29 lirayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı         
20:07
Yeni tip koronavirüs salgını, Afrika'nın 6 ülkesinde henüz tespit edilmedi Yeni tip koronavirüs salgını, Afrika'nın 6 ülkesinde henüz tespit edilmedi         
19:51
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı ise 214'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı ise 214'e yükseldi         
19:49
Vakıf Katılım'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL destek Vakıf Katılım'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL destek         
19:38
Bakanlık ile anlaşma yapmayan fabrikada üretilen maskelere el konuldu Bakanlık ile anlaşma yapmayan fabrikada üretilen maskelere el konuldu         
19:34
İspanyol basını yazdı: Rüştü Reçber kritik durumda İspanyol basını yazdı: Rüştü Reçber kritik durumda         
19:32
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bini aştı         
19:26
Umut Nayir: Galatasaray'a attığım gol benim için çok özeldi Umut Nayir: Galatasaray'a attığım gol benim için çok özeldi         
19:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2020 00:43:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ceza infaz düzenlemesi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]