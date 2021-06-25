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Ceza infaz kanununda değişiklik yapan kanun Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika

Ceza infaz kanununda değişiklik yapan kanun Resmi Gazete'de yayımlandı

25.06.2021 02:52
Ceza infaz kanununda değişiklik yapan kanun Resmi Gazete'de yayımlandı, System.String[]

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yer aldı.

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yer aldı.

Kanuna göre, Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet savcılarının soruşturmayı sonlandıran kararları arasında oluşabilecek farklılıkların giderilmesinde, bu kararların kanuna uygunluğunun denetlenmesinde görevli ve yetkili olacak.

Bulundukları ceza infaz kurumundan, başka bir kuruma nakil talebinde bulunan hükümlülerden, maddi durumlarının yetersizliğini belgelendirmeleri durumunda nakil giderleri alınmayacak.

Hükümlüler, gerekli teknik altyapının bulunduğu kurumlarda Adalet Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde elektronik yöntemlerle de mektup alıp, gönderebilecek.

Hükümlülerin ziyaret süresi 1 saatten 1,5 saate çıkarılacak. Tutuklu ve hükümlüler bakımından hasta ziyareti amacıyla verilen mazeret izinleri arasında beklenmesi gereken asgari bir aylık süre şartı kaldırılacak.

Cumhuriyet, Gazete, İnfaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ceza infaz kanununda değişiklik yapan kanun Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika


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