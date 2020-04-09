Ceza infaz kurumları dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ceza infaz kurumları dezenfekte edildi - Son Dakika

Ceza infaz kurumları dezenfekte edildi

6 saat önce

Sinop'ta bulunan ceza infaz kurumları, korona virüs salgınına karşı dezenfekte edildi.

Ceza infaz kurumları dezenfekte edildi, System.String[]

Sinop'ta bulunan ceza infaz kurumları, korona virüs salgınına karşı dezenfekte edildi.


Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, cezaevinde korona virüs önlemleri kapsamında çeşitli önlemler alındığını açıkladı. Virüs salgınına karşı araçların günlük olarak dezenfekte edildiğini, cezaevinde genel olarak önlemlerin alındığını belirten Başsavcı Öksüz, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hastalıklara ve hatta can kayıplarına neden olan kovid-19 virüsüne karşı Sinop ceza infaz kurumlarında her türlü önlem en üst seviyede titizlikle uygulanmaktadır. Cumhurbaşkanlığı, Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgelere ve uyarılara harfiyen uygulamaktadır" dedi.


"Ülkemiz çok önemli ve hayati bir dönemden geçmekte ancak ben devletimiz ve milletimizin özverisi, hassasiyeti ile bugünleri atlatacağımıza, yeniden sağlıklı, huzurlu ve mutlu günlerimize döneceğimize inanıyorum" diyen Başsavcı Öksüz, şunları kaydetti:


"Bu noktada hepimizin sabretmesi, üstümüze düşen görev sorumlulukları yerine getirmesi gerekmektedir. Hükümlü ve tutuklularımız devletimiz için ve bizim için birer emanettir. Bu sebeple onların sağlıklarını ve yaşamlarını korumak en önemli görevlerimizden biridir. Bizler gerek Sinop cezaevi müdürlerimiz, gerek ise personelimiz ile birlikte her türlü çabayı sarf ederek bu zor günleri el birliği ile atlatmaya gayret ediyoruz. Ceza infaz kurumlarımız her gün dezenfekte edilip ilaçlanmaktadır. Cezaevine giren-çıkan tüm personelin ateş ölçümleri yapılmakta, sağlık kontrolü yerine getirilmekte, dezenfektan, maske ve eldiven kullandırılmaktadır. Hükümlü ve tutuklularımızın da her zaman sağlık kontrolleri yapılmakta, hijyen ve temiz bir ortamda yaşamalarına olanak sağlanmaktadır. Bu dönemde 'hükümlü ve tutuklularımızın bağışıklık sistemi daha da güçlensin, vücutları çok daha dirençli olsun diye beslenmelerine de azami, özen gösterilmektedir.' Tüm vitamin, protein, mineral dengesini gözeterek sağlıklı ve direnç artırıcı menüler hazırlanmaktadır. Bol bol meyve tüketmelerine de özen gösterilmektedir. Ayrıca gerek personelimizin gerek ise hükümlü-tutuklularımızın bu virüs salgınına karşı daha bilinçli davranabilmeleri için he yere konu ile ilgili afiş, broşür ve eğitim asılmakla birlikte, bu konuda eğitim içerikli filmler kapalı devre televizyonlarından izlettirilmektedir. Ceza infaz kurumlarımızda sağlık kontrolleri ile tanı, teşhis ve tedavi uygulanabilmesi için sağlık personelleri ve doktorumuz her zaman görev başındadırlar. Bakanlığımız öncülüğünde bu tedbirleri bir üst seviyeye daha çıkartarak hükümlü-tutuklular ile direk irtibatlı olan İnfaz Koruma memurları ve müdürlerimizi; sosyal ve özel hayatlarından herhangi bir virüse maruz kalıp bu hastalığı hükümlü ve tutuklularımıza bulaştırma ihtimalini ortadan kaldırmak için personelimize ve müdürlerimizi 01 Nisan'dan itibaren izole bir yaşam alanı oluşturulmuştur. Dezenfekte edilmiş gerekli ilaçlamalar yapılmış dışarıdan hiçbir teması olmayan bir yurda personel ve müdürlerimizi yerleştirmiş bulunmaktayız. Onlar evlerine dahi gitmeyip burada yaşamlarını bir müddet sürdürmektedirler. Bu noktada onların rahat edebilmeleri için en iyi konforu sağlayabilecek bir yurda yerleştirmeye gayret ettik. Moral ve motivasyonlarını yüksek tutmaya beslenmelerine ve sağlıklarına çok özen göstermeye ve hiçbir eksiklik hissetmemelerine çabalıyoruz. Hatta yurtlarda ve cezaevinde izole edilen personellerimizin ailelerine onların yokluklarını hissettirmemek için kurum müdürümüz dahil diğer infaz koruma memurlarından oluşan 'gönüllü destek grupları' oluşturduk. Destek gruplarımız, yurtlar ve cezaevinde kalan personelimizin ailelerinin hastane, tedavi, alışveriş gibi pek çok ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Böylece fedakarlıkta bulunan personelimizin içlerini rahatlatmış olduk. Malumunuz ceza infaz kurumları toplu yaşam alanlarıdır, burada herhangi bir bulaşıcı hastalık çok daha hızlı yayılma riski taşır, biz de bu riski ortadan kaldırmak, bizlere ve devletimizi emanet edilen hükümlü-tutuklu vatandaşlarımızın ve görevlerini yapan personelimizin sağlıklarını korumak, herhangi bir virüs bulaşmasına izin vermemek için değerli personelimizden böyle bir fedakarlık yapmalarını talep ettik. Ben bu vesile ile bu fedakarlığı gösteren çok değerli infaz kuruma memurlarımıza, müdürlerimize ve onların anlayışlı ailelerine sonsuz şükran ve minnettarlığımı iletmek isterim. Tüm bu tedbir ve üst seviyedeki hassasiyetimiz sayesinde Allah'a şükür bugüne değin Sinop ceza infaz kurumlarımızda hiçbir personelimizde, hükümlü ve tutuklularımızda bir hastalık daha da özelinde kovid-19 virüsü tespit edilmemiştir. Hepsi korunaklı bu ortamlarda salgından korunabilmiş ve sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam etmektedirler. Tekrar bu özverili çalışmalarından dolayı ceza infaz kurum müdürlerimize, personelimize teşekkür ediyorum. Devletimizin her daim desteği sayesinde elbirliği ile umutla ve sabırla bu zor günleri en kısa sürede atlatacağımıza eminim. Bende herkes gibi vatandaşlarımızdan biraz daha hassas davranmalarını rica ediyorum. 'Evde kal, sağlıklı kal Türkiyem' diyorum." - SİNOP

Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 04:32 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

'Pandemi İzolasyon Takip Projesi' hayata geçti! Kurallara uymayanlar mesajla uyarıldı
Sağlık Bakanlığı'ndan iş yerleri ve ofisler için 15 maddelik koronavirüs önlemi İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: Koronavirüsten dolayı Avrupa Birliği çökebilir Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: 138 bin vatandaşımız koronavirüs karantinasında
Lionel Messi'den transfer iddialarına yalanlama Lionel Messi'den transfer iddialarına yalanlama         
22:34
ABC News kanalı, Pentagon'un Trump'ı koronavirüs krizinden aylar önce haberdar ettiğini yazdı ABC News kanalı, Pentagon'un Trump'ı koronavirüs krizinden aylar önce haberdar ettiğini yazdı         
22:25
İngiliz basını, Tottenham'ın, Vedat için 25 milyon euro ödemeye hazır olduğunu yazdı İngiliz basını, Tottenham'ın, Vedat için 25 milyon euro ödemeye hazır olduğunu yazdı         
22:24
Fransız doktor Gombergh, koronavirüsün en kapsamlı ve detaylı tarama görüntüsünü paylaştı Fransız doktor Gombergh, koronavirüsün en kapsamlı ve detaylı tarama görüntüsünü paylaştı         
22:05
Diagne'nin bir kadına sorduğu cinsel ilişki sorusu tepki çekti Diagne'nin bir kadına sorduğu cinsel ilişki sorusu tepki çekti         
21:36
Prof. Dr. Mesut Yılmaz: Koronavirüs vakalarında mayıs ayında gerileme bekliyoruz Prof. Dr. Mesut Yılmaz: Koronavirüs vakalarında mayıs ayında gerileme bekliyoruz         
21:33
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı         
21:24
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu elektronik posta yoluyla tehdit eden şüpheli tutuklandı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu elektronik posta yoluyla tehdit eden şüpheli tutuklandı         
21:24
Koronavirüsün hücrelerde yarattığı tahribat elektron mikroskobu ile görüntülendi Koronavirüsün hücrelerde yarattığı tahribat elektron mikroskobu ile görüntülendi         
21:10
Galatasaray'ın maaş limiti kararı, 18 milyon lira alan Terim'i kapsamıyor! Galatasaray'ın maaş limiti kararı, 18 milyon lira alan Terim'i kapsamıyor!         
20:52
Bakan Soylu yanlış anlaşılmayı düzeltti: Sadece İstanbul'da değil 81 ilde maskeler eczaneler vasıtasıyla dağıtılacak Bakan Soylu yanlış anlaşılmayı düzeltti: Sadece İstanbul'da değil 81 ilde maskeler eczaneler vasıtasıyla dağıtılacak         
20:45
Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı         
20:41
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: 138 bin vatandaşımız koronavirüs karantinasında Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: 138 bin vatandaşımız koronavirüs karantinasında         
20:29
Diyarbakır'da 5 köylünün şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili 5 kişi yakalandı Diyarbakır'da 5 köylünün şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili 5 kişi yakalandı         
20:16
Napoli, Alexander Sörloth'u transfer etmek istiyor Napoli, Alexander Sörloth'u transfer etmek istiyor         
19:37
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saate 610 artarak 18 bin 279'a yükseldi İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saate 610 artarak 18 bin 279'a yükseldi         
19:35
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan sigara içenlere uyarı: Hastalığın ağır seyretme olasılığı 2.4 kat yüksek Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan sigara içenlere uyarı: Hastalığın ağır seyretme olasılığı 2.4 kat yüksek         
19:22
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 96 kişinin daha ölmesiyle sayı 908'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 96 kişinin daha ölmesiyle sayı 908'e yükseldi         
19:22
Oxford Üniversitesi araştırmacıları: Koronavirüs aşısı eylül sonuna kadar hazır olabilir Oxford Üniversitesi araştırmacıları: Koronavirüs aşısı eylül sonuna kadar hazır olabilir         
18:59
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız         
18:42
Fahriye Evcen, yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti Fahriye Evcen, yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti         
18:42
2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası 2022'ye ertelendi 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası 2022'ye ertelendi         
18:34
TBMM'de AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında koronavirüs verileri üzerinden tartışma çıktı TBMM'de AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında koronavirüs verileri üzerinden tartışma çıktı         
18:26
İmamoğlu'nu İmamoğlu'nu "Seni paramparça edeceğim" diye tehdit eden kişi adliyeye sevk edilirken görüntülendi         
18:22
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 90 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 90 bini aştı         
18:18
Koronavirüsün konuşulduğu anda yaşanan Beşiktaş muhabbeti sosyal medyayı salladı Koronavirüsün konuşulduğu anda yaşanan Beşiktaş muhabbeti sosyal medyayı salladı         
18:15
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: Koronavirüsten dolayı Avrupa Birliği çökebilir İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: Koronavirüsten dolayı Avrupa Birliği çökebilir         
18:09
Dünya koronavirüse kilitlenmişken Rus savaş gemileri peş peşe Boğaz'dan geçti Dünya koronavirüse kilitlenmişken Rus savaş gemileri peş peşe Boğaz'dan geçti         
17:51
Son Dakika: İstanbul'da Esenler Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı Son Dakika: İstanbul'da Esenler Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı         
17:47
CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı: Adı geçen şahıs tanınmıyor CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı: Adı geçen şahıs tanınmıyor         
17:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2020 23:05:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ceza infaz kurumları dezenfekte edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]