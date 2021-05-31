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Ceza infaz kurumları kitapla buluşuyor - Son Dakika

Ceza infaz kurumları kitapla buluşuyor

31.05.2021 12:41
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Kayseri'de imzalanan protokol kapsamında ceza infaz kurumları kütüphaneleri için kitap bağışı kampanyası başlatıldı.

Kayseri'de imzalanan protokol kapsamında ceza infaz kurumları kütüphaneleri için kitap bağışı kampanyası başlatıldı. Kampanya açılış töreninde konuşan Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, "Amacımız, ceza infaz kurumlarımızda tutuklu ve hükümlülerimizin ailelerine ve topluma yararlı bireyler olarak tahliye olmasıdır" dedi.

Kayseri Adalet Sarayı önünde düzenlenen kampanya açılış töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Törende konuşan Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, "Türkiye genelinde ceza infaz kurumu kütüphanelerimizde 1 milyon 12 bin adet yayın bulunmaktadır. Sadece 2020 yılında 911 bin kitap hükümlü ve tutuklular ile buluşturulmuştur. Kayseri Kapalı Cezaevimiz ve Bünyan Kampüs Cezaevlerimiz kütüphanelerinde de yaklaşık 16 bin 500 kitap bulunmakta olup, yaklaşık 5 bin tutuklu ve hükümlülerimiz aktif olarak bu kitaplardan faydalanmaktadır. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ceza İnfaz Kurumları yönetimi olarak bizler, tüm hükümlülerimizi ve tutuklularımızı devletin bize teslim edilmiş birer emaneti olarak görüyoruz. Amacımız, ceza infaz kurumlarımızda tutuklu ve hükümlülerimizin ailelerine ve topluma yararlı bireyler olarak tahliye olmasıdır. Kurumlarımızda tahliye öncesi ve tahliye sonrası için eğitim ve iyileştirme programları oluşturularak sosyo ekonomik alanlarda vasıflı, sosyo kültürel yönüyle düzeyli bireyler hedeflenmektedir. Modern infaz anlayışı diyebileceğimiz bu hedefin ilk aşaması planlı eğitim ve iyileştirme programlarıdır. İkinci aşaması ise bu programlar vesilesiyle hükümlü ve tutukluları dış dünyayla, yani toplumsal hayatla buluşturarak sosyal iletişim ve uyum sürecine adapte etmektir" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Kayseri protokolü kampanya kapsamında oluşturulan kitap kumbarasına kitap bağışladı. Törene, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, İl Jandarma Komutanı Nadir Çelik, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Kayseri Adalet Komisyon Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Baro Başkanı Av. Cavit Dursun, savcılar, STK üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ

Ceza infaz kurumları kitapla buluşuyor
Ceza infaz kurumları kitapla buluşuyor
Ceza infaz kurumları kitapla buluşuyor

Cumhuriyet, Kayseri, Kitap, İnfaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ceza infaz kurumları kitapla buluşuyor - Son Dakika


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