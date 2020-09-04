Ceza infaz kurumlarına ziyaret 'HES' koduyla olacak - Son Dakika

ADALET Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında ceza infaz kurumlarına gelen ziyaretçilerden Hayat Eve Sığar (HES) kodu isteneceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; koronavirüsle mücadele kapsamında ceza infaz kurumlarında yeni önlemler alındı. Konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilen yazıda salgınla mücadele kapsamında ceza infaz kurumlarında yeni önlemlerin alınmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda HES kodu uygulamasına geçildiğine dikkat çekildi. Buna göre cezaevlerine gelen ziyaretçilerden HES kodu istenecek. HES bilgileri çerçevesinde risk taşıdığı belirlenen kişiler ceza infaz kurumlarına alınmayacak. HES kodu beyan edemeyen ziyaretçilere ise kurum personeli yardımcı olacak.

CEZAEVLERİNDE COVİD-19 TEDBİRLERİ TİTİZLİKLE UYGULANIYOR

Adalet Bakanlığı'nın tutuklu ve hükümlülerin sağlığını korumak için ceza infaz kurumlarında aldığı Covid-19 tedbirleri de titizlikle uygulanıyor. Bu kapsamda ceza infaz kurumlarının girişleri, ortak alanlar ve personel servis araçları düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Ring araçları içerisinde sosyal mesafe kurallarına uyulmasına özen gösteriliyor. Ayrıca ceza infaz kurumlarına ilk kez alınan tutuklu ve hükümlüler PCR testi yapıldıktan sonra 14 gün izolasyona tabi tutuluyor. Tutuklu ve hükümlüler 14 günlük izolasyon süresinden sonra da testleri negatif çıkarsa koğuşlarına geçebiliyor. Tutuklu ve hükümlülere ihtiyaçları kadar temizlik ve hijyen malzemeleri ile maske ve eldiven ücretsiz veriliyor. Ceza infaz kurumu personeli için de tedbirler titizlikle uygulanıyor. Personel görev sırasında maske takıyor. Ayrıca ceza infaz kurumundaki görevine başlamadan 48 saat önce PCR testine tabi tutuluyor. Sonuçlar negatif çıktıktan sonra ceza infaz kurumundaki görevine başlıyor

ANKARA, -