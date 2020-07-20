Ceza infaz kurumlarında 1 milyon 102 bin kitap okundu
Ceza infaz kurumlarında kalan tutuklu ve hükümlüler, geçtiğimiz yıl kurum kütüphanelerinden toplam 1 milyon 102 bin kitap ödünç alarak okudu.
Ceza infaz kurumlarında kalan tutuklu ve hükümlüler, geçtiğimiz yıl kurum kütüphanelerinden toplam 1 milyon 102 bin kitap ödünç alarak okudu.
Adalet Bakanlığı, tutuklu ve hükümlülerin boş vakitlerini değerlendirmeleri ve kitap okuma alışkanlığı kazanmaları için ceza infaz kurumları içerisinde kütüphaneler kurdu. Ceza infaz kurumları bünyesinde oluşturulan bu kütüphanelerden geçtiğimiz yıl tutuklu ve hükümlüler toplam 1 milyon 102 bin kitap ödünç alarak okudu.
Adalet Bakanlığı geçtiğimiz yıl 24 Ekim'de Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ceza infaz kurumlarında kalan tutuklu ve hükümlülerin halk kütüphanelerinden faydalanabilmesi için işbirliği protokolü imzalamıştı. Adalet Bakanlığı imzaladığı bu protokolle tutuklu ve hükümlülere halk kütüphanelerinde bulunan 41 milyon kitaba ulaşma imkanı sağladı. Yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde 2 Aralık 2019 tahinden bugüne kadar hükümlü ve tutukluların talepleri doğrultusunda halk kütüphanelerinden 186 bin 500 kitap ödünç alınarak tutuklu ve hükümlülere ulaştırıldı. Ayrıca Adalet Bakanlığı ceza infaz kurumu kütüphanelerinin zenginleştirilmesi amacıyla önümüzdeki günlerde Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliği ile "Kitap Bağış Kampanyası" başlatılmasını da planlıyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 14:55 Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Ceza infaz kurumlarında 1 milyon 102 bin kitap okundu - Son Dakika
Son Dakika 15:01 Son Dakika: Nihat Özdemir: Ana hedefimiz, 2020/21 sezonunu kısıtlı kapasite ile seyircili oynatabilmek 14:57 Son Dakika: Netflix'ten Türkiye'den çekileceği yönündeki iddialara yanıt 14:35 Tüketici derneklerinden araç kiralayacaklara çok önemli uyarı: Teslim almadan önce fotoğraf çekin 14:34 Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı 13:53 Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı 13:38 Otomotiv devi Renault, 6 ayda 1 milyon 256 bin araç sattı 13:27 Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı 13:18 Ayasofya Camii'nin halıların rengi konusunda son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi 13:15 İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek 13:05 Kurbanlıkların fiyatı büyükbaşta 5 bin ile 30 bin TL arasında, küçükbaşta ise 800 ile 3 bin 500 arasında değişecek 12:46 Birlikte alkol aldığı arkadaşının cüzdanını boşalttı! O anlar kamerada 12:42 Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi 12:37 Yeşim Salkım mayolu fotoğraflarını paylaştı: Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var 12:27 2016/17 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde oynayan Osmanlıspor, TFF 2. Lig'e düştü 12:14 Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti