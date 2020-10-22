Ceza infaz kurumlarında 'e-Görüş' dönemi - Son Dakika

Ceza infaz kurumlarında 'e-Görüş' dönemi

22.10.2020 12:37
Ceza infaz kurumlarında 'e-Görüş' dönemi, System.String[]

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Türk Telekom, ceza infaz kurumlarını dijitalleştiriyor.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Türk Telekom, ceza infaz kurumlarını dijitalleştiriyor. İlk (pilot) olarak Ankara Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda başlayan proje, akıllı multimedya cihazları ve biyometrik veri tanıma sistemi ile çalışıyor.

Türk Telekom toplumsal sorumluluk anlayışı doğrultusunda, Adalet Bakanlığı'nın öncülüğünde 'Akıllı Teknolojilerin Ceza İnfaz Kurumlarına Entegrasyonu Projesi e-Görüş'ü, İnnova bünyesinde geliştirdiği akıllı multimedya sistemleri ile hayata geçiriyor.

'Akıllı Teknolojilerin Ceza İnfaz Kurumlarına Entegrasyonu Projesi e-Görüş', ceza infaz kurumlarının gereksinim duyduğu tüm güvenlik koşullarını sağlamak üzere tasarlanan ve hükümlü tutukluların barındırıldığı her odaya yerleştirilmesi planlanan akıllı multimedya (çoklu ortam) cihazlarına hükümlülerin biyometrik verileri ile giriş yapması ile çalışacak. Böylece tutuklu-hükümlüler, ek bir personele ihtiyaç duymadan dokunmatik ekrandan seçerek istedikleri hizmeti alabilecek. Tutuklu-hükümlüler bu kapsamda, görüntülü ve sesli görüşme, kantin sipariş yönetimi ile online ödeme, görüntülü sağlık hizmetleri, kütüphane kitap talebi, dilekçe ve başvuru işlemleri gibi pek çok işini de sistem üzerinden yapabilecek. Sistem, biyometrik veri tanımlama ile sayım yönetimi, bilgilendirme ve anons yönetimi gibi özellikleriyle kurum yönetiminin de işini kolaylaştıracak.

Proje ile ilgili ayrıntılar Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı, Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Fatih Sayan, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yılmaz Çiftci'nin katıldığı toplantıda tanıtıldı.

"Ceza infaz kurumlarını akıllı iletişim teknolojileri ile donatıyoruz"

Toplantıda söz alan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Adalet Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirdikleri projenin ceza infaz kurumlarına yönelik dünyadaki en geniş kapsamlı akıllı iletişim teknolojileri çalışmalarından biri olduğunu belirtti. Amaçlarının ceza infaz kurumlarındaki verimliliği artırmak olduğunu ifade eden Önal, şöyle konuştu: "Türk Telekom olarak ülkemizin dijitalleşme vizyonuna katkı sağlayarak 'herkes için erişilebilir iletişim' prensibiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu ilkeden hareketle Akıllı Teknolojilerin Ceza İnfaz Kurumlarına Entegrasyonu Projesi e-Görüş'ü, sistem entegrasyonu konusunda alanında öncü grup şirketimiz İnnova bünyesinde geliştirdiğimiz akıllı multimedya sistemleri ile hayata geçiriyoruz. "Turna" ismini verdiğimiz yeni ürünümüz aracılığıyla geliştirilen proje sayesinde, çeşitli sebeplerden dolayı ziyarete gidemeyen hükümlü yakınları, annesini ve babasını göremeyen çocuklar da yakınları ile görüntülü görüşme imkanına kavuşuyor. Çalışma, akıllı multimedya sistemleri ilk etapta Ankara Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hizmete girdi. Adalet Bakanlığımızın öngördüğü plan dahilinde, önümüzdeki dönemde diğer kurumları da kapsayacak şekilde yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz." - ANKARA

Ceza infaz kurumlarında 'e-Görüş' dönemi
Ceza infaz kurumlarında 'e-Görüş' dönemi

Adalet Bakanlığı, Türk Telekom, İnfaz, Ceza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ceza infaz kurumlarında 'e-Görüş' dönemi - Son Dakika

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