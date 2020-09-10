Ceza infaz kurumlarında kalan çocuklu anneler için özel bina - Son Dakika

Adalet Bakanlığı, anneleriyle birlikte ceza infaz kurumlarında kalan çocuklarda ömür boyu silinmeyecek travmatik izler bırakan cezaevi koğuşu uygulamasına son verecek "Anne Çocuk Ünitesi" projesini hayata geçirdi. 0-6 yaş arasındaki çocuklu annelerin kalabileceği 5 bin 160 metrekare alana sahip binada, çocuklar için açık ve kapalı oyun alanları oluşturuldu. Binada ayrıca çok amaçlı salon, sinema salonu ve çocuklara ders verilecek 2 oda bulunuyor.

Adalet Bakanlığı, ceza infaz kurumlarında annesinin yanında kalmak zorunda olan 0-6 yaş grubu çocukların, sağlıklı bir şekilde hayata hazırlanmaları ve toplumdan dışlanmamaları için onların ve yanlarında kaldıkları annelerinin de özel gruplar olduğu gözetilerek pozitif ayrımcılık içeren özel uygulamalar geliştiriliyor. Bakanlık, Türkiye'deki mevcut kadın ceza infaz kurumları içerisindeki fiziki koşulların iyileştirilmesi için gerekli değişiklikleri yaparak psikolog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişim uzmanları eşliğinde sadece çocuklu annelerin kalabileceği bir bina projelendirdi. Bu kapsamda çocuklarıyla birlikte kalan kadın hükümlü ve tutuklular için Sincan Ceza İnfaz Kurumları kampüsü bünyesinde, Kadın Ceza İnfaz Kurumu ile Çocuk Ceza İnfaz Kurumu arasındaki boş arsaya ek bina inşa edildi.

5 bin 160 metrekare alana sahip olan bina, 6 üniteden oluşuyor. Her ünitede de 8 oda bulunuyor. Toplam 48 odalı binada, 48 anne çocuklarıyla birlikte kalacak. Binada çocuklar için açık ve kapalı oyun alanları oluşturuldu. Binada ayrıca çok amaçlı salon, sinema salonu ve çocuklara ders verilecek 2 oda bulunuyor. Türkiye'de ilk olan bu bina, yaklaşık bir hafta içinde faaliyete geçecek. Bakanlık, bu tip binaları diğer şehirlerdeki kadın ceza infaz kurumlarında da yaygınlaştırmayı planlıyor.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanı Banu Demirci Altay, annelerin işledikleri suçlardan dolayı ceza infaz kurumda bulunmak zorunda olduklarını ancak çocukların masum olduğunu belirterek, "Biz çocuklarımızın masum olduğunu dikkate alarak ve ceza infaz kurumunun olumsuz koşullarının psikolojilerinde olumsuz etkiler oluşturmaması için uzun süredir araştırma ve geliştirme çalışmaları yapıyoruz. Yaptığımız bu araştırmalara göre mevcut kadın ceza infaz kurumlarımızın fiziki koşullarının iyileştirilmesi için değişiklikler yaptık. Anneleriyle kalan çocuklar için çocuk oyun alanları, kreş, ana okul imkanları oluşturduk. Aynı zamanda kurumda bulunan psikolog, sosyolog, sosyal çalışmacı gibi sosyal uzmanlarımızla birlikte çocuklarımızı sürekli takip ettik. Onların bu süreçte zihinsel ve psikolojik gelişmelerini desteklemek amacıyla birçok faaliyetlerle onların sürekli takibini yaptık" diye konuştu.

İlerleyen süreçte anneleriyle birlikte kalan çocuklar için ayrı bir bina inşa etmenin doğru olacağına karar verdiklerini anlatan Altay, "Biz, bu binayı inşa ederken çocukların kendi evlerindeymiş gibi hissetmelerini istedik. Bu nedenle böyle sıcak ortamlar oluşturarak, buralarda ev sıcaklığı hissi vermek istedik. Bu projenin ilk örneği Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumudur. Bu bina 6 üniteden oluşmaktadır. Her ünitede de 8 oda bulunmakta. Odalar yaklaşık 18 metrekare büyüklüğünde olup, anne ile çocuğun tek başına o odada kalması amaçlanmıştır. Üniteler içinde çocuklarımız için hem kapalı oyun alanları hem de açık oyun alanları var. Aynı zamanda ortak yaşam alanı, çamaşır yıkama alanı, mutfak gibi bir çok imkanları da sunuyoruz. Projeye şu an içinde bulunduğumuz alanı da dahil ettik. İçinde bulunduğumuz alan çok amaçlı salon olarak geçiyor. Hem kreş olarak değerlendireceğiz hem de bu alanın ilerleyen bölümünde çocuk oyun alanları, psikologlarımızın çocuklar ve anneleriyle bireysel görüşme yapacağı odalar mevcut. Biz, burada çocuklarımızın ceza infaz kurumu ortamından uzaklaşarak daha iyi bir psikolojiyle buradan ayrılmaları ve topluma sağlıklı bir şekilde adapte olmaları için çalışmalar yürütüyoruz. En önem verdiğimiz alanlardan biri de bahçemiz. Yaklaşık 300 metrekarelik bir alandan oluşuyor. Bu alanda çocuklar, gün içinde bir çok faaliyetler yapacak ve oyuncaklarla birlikte vakitlerini verimli şekilde değerlendirebilecektir" şeklinde konuştu.

Altay, "Biz bu projeyi Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda çok kısa sürede hayata geçireceğiz. Çocuklarımız ve annelerimiz burada yaşamaya başlayacaklar. Daha sonra Diyarbakır Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda aynı projenin inşasına başlıyoruz. Bundan sonraki süreçte de yeni yapacağımız kadın ceza infaz kurumları projelerine bu ek binayı dahil ettik" dedi. - ANKARA