Ceza infaz kurumlarındaki 14 bin 128 tutuklu ve hükümlü yükseköğrenime devam ediyor - Son Dakika

Ceza infaz kurumlarındaki 14 bin 128 tutuklu ve hükümlü yükseköğrenime devam ediyor

Adalet Bakanlığının ceza infaz kurumlarındaki eğitim seferberliği kapsamında, 14 bin 128 tutuklu ve hükümlü yükseköğrenime devam ediyor.

Ceza infaz kurumlarındaki 14 bin 128 tutuklu ve hükümlü yükseköğrenime devam ediyor, System.String[]

Adalet Bakanlığının ceza infaz kurumlarındaki eğitim seferberliği kapsamında, 14 bin 128 tutuklu ve hükümlü yükseköğrenime devam ediyor.

Alınan bilgiye göre Adalet Bakanlığı, ceza infaz kurumlarında temel eğitimden yükseköğretime, sosyal ve kültürel kurs ve etkinliklerden iş ve meslek eğitimlerine, psiko-sosyal yardım programlarından manevi rehberliğe kadar birçok alanda tutuklu ve hükümlüler için çalışma yürütüyor.

Eğitim programları ile hükümlü ve tutukluların kişisel gelişimine katkı sağlanırken, diğer taraftan da infaz sonrası topluma faydalı bireyler olmaları hedefleniyor.

Ceza infaz kurumlarındaki tutuklu ve hükümlülerin, temel eğitimden başlayarak yükseköğrenime kadar her kademedeki eğitim-öğretim programlarına katılmasına büyük önem veren Adalet Bakanlığı ile birçok kurum arasında bu çerçevede protokol de imzalandı.

Bu kapsamda, 2020 itibarıyla açık öğretim ortaokulunda 8 bin 27, açık öğretim lisesinde 36 bin 326 tutuklu ve hükümlü öğrenci eğitime devam ediyor. Toplamda 44 bin 353 tutuklu ve hükümlü ceza infaz kurumuna girdikten sonra yarım kalan eğitimini tamamlamak amacıyla ortaokul veya liseye kayıt yaptırdı.

Ayrıca 7 bin 465'i ön lisans düzeyindeki açık öğretim programları, 3 bin 946'sı lisans düzeyinde açık öğretim fakülteleri, 1727'si örgün ön lisans eğitimi, 688'i örgün lisans eğitimi, 145'i uzaktan eğitim, 110'u yüksek lisans eğitimi, 47'si de doktora eğitimi olmak üzere 14 bin 128 tutuklu ve hükümlü yükseköğrenimini sürdürüyor.

Örgün ve yaygın eğitim programlarının yanı sıra 2019'da ceza infaz kurumlarında açılan okuma-yazma kurslarına 4 bin 39, yetişkin eğitimi 2. kademe başarı kurslarına da 2 bin 334 kişi katıldı.

Pandemi sürecinde de ceza infaz kurumlarında bulunan 55 bin 72 tutuklu ve hükümlünün bazı eğitim ve öğretim kurumlarınca düzenlenen sınavlara katıldığı kayıtlara geçti.

Ceza infaz kurumu kütüphanelerinden geçen yıl 1 milyonu aşkın kitap okundu

Adalet Bakanlığı, hükümlü ve tutukluların topluma kazandırılması için temel okur-yazarlık eğitimlerinden başlayarak ilkokul, ortaokul ve lise öğretimlerini de içine alan eğitimlerin verilmesi için ceza infaz kurumları bünyesinde müstakil eğitim merkezleri de açıyor.

İlk eğitim merkezi Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında 14 Ağustos 2020'de Sincan Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde açıldı. Bakanlık, 101 müstakil mesleki eğitim merkezi ve 216 bağlı mesleki eğitim birimi oluşturulmasıyla ceza infaz kurumlarındaki eğitim merkezi çalışmalarını 2023 sonuna kadar bitirmeyi hedefliyor.

Tutuklu ve hükümlülerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunmak, bilgi ve becerilerinin arttırılmasını sağlamak, eğitim ve öğretim ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak amacıyla tüm ceza infaz kurumlarında oluşturulan, 1 milyonu aşkın yayın bulunan kütüphanelerden, 2019'da hükümlü ve tutuklularca 1 milyon 102 bin kitap okundu.

Sertifikalı meslek sahibi oluyorlar

Ceza infaz kurumlarında eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanı sıra mesleki eğitim çalışmaları da yürütülüyor. Bu kapsamda meslek kursları, atölye çalışmaları yoluyla tutuklu ve hükümlülerin sertifikalı meslek sahibi olmaları sağlanıyor. 2019'da 82 bin 18 tutuklu ve hükümlü açılan iş ve meslek kurslarını başarıyla tamamladı.

Öte yandan Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumunun 324 işyurdu müdürlüğünde, 180'den fazla iş kolunda yılda ortalama 60 bin hükümlü mesleki eğitim alıyor.

Bakanlığın 3 Aralık 2019'da Diyanet İşleri Başkanlığı ile imzaladığı işbirliği protokolü kapsamında talep üzerine hükümlü ve tutuklulara Kur'an-ı Kerim eğitimi veriliyor. Protokol kapsamında son 2 yılda 114 tutuklu ve hükümlü hafızlık eğitimi aldı. Hafızlığını tamamlayan 13 kişi Diyanet İşleri Başkanlığının yeterlilik sınavında başarı sağlayarak hafız oldu.

Adalet Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 18:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ceza infaz kurumlarındaki 14 bin 128 tutuklu ve hükümlü yükseköğrenime devam ediyor - Son Dakika

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