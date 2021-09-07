Ceza infaz kurumlarındaki kütüphaneler için 231 bin 627 kitap bağışı - Son Dakika

ADALET Bakanlığı'nca ceza infaz kurumundaki tutuklu ve hükümlülere okuma alışkanlığı kazandırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen kampanyaya 231 bin 627 kitap bağışı yapıldı.

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Bir Kitap, Bir Umut' sloganıyla 31 Mayıs'ta Türkiye genelinde başlattığı 'Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası' tamamlandı. Ceza infaz kurumundaki tutuklu ve hükümlülere okuma alışkanlığı kazandırmak, farkındalık oluşturmak ve topluma entegrasyonlarını sağlamak amacıyla düzenlenen kampanyaya halk ve yayınevleri yoğun ilgi gösterdi. Türkiye genelindeki adliyelerde açılan 216 stantta ve Ankara Adalet Sarayı, Ankara Batı Adalet Sarayı, İstanbul Bakırköy Adalet Sarayı, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı, İstanbul Adalet Sarayı Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Yerleşkesi, İzmir Bayraklı Adalet Sarayı, İzmir Karşıyaka Adalet Sarayı'na yerleştirilen kitap kumbaralarında 231 bin 627 kitap toplandı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de Türk ve dünya klasiklerinden oluşan birçok eseri bağışladığı kampanyaya halk da kargoyla kitap göndererek destek oldu. Bağışlanan kitaplar, hükümlü ve tutuklular için yayın sayısı yetersiz olan ve yeni açılan ceza infaz kurumlarındaki kütüphanelere gönderilecek.

BAKAN GÜL'DEN TEŞEKKÜR

Adalet Bakanı Gül, kitap bağış kampanyasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda destek verenlere teşekkür ederken, emeği geçenleri de kutladı. Bakan Gül, "'Bir Kitap, Bir Umut' diyerek ceza infaz kurumu kütüphaneleri için düzenlediğimiz kampanyaya destek veren tüm kitap dostlarına, belediyelerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu anlamlı kampanyada emeği geçen personelimizi, yargı mensuplarını kutluyorum" dedi.