Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası Başladı - Son Dakika

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında "Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İşbirliği Protokolü" kapsamında Adalet Bakanlığınca Türkiye'de eş zamanlı olarak başlatılan "Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası"na katıldı.

Bolu Adliye Binasında Koronaviru¨s salgını sebebiyle alınan genel ve yerel tedbirler çerçevesinde sınırlı sayıda katılımcı ile gerçekleşen programa Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Garnizon Komutanı Tuğgeneral Dündar Şahin Güngör, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ömer Ersever, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Bolu Baro Başkanı Sabri Erhendekçi, hakimler, savcılar ve davetliler katıldı.

"ADALETİN OLMADIĞI YERDE FELAKET OLUR"

Gerçekleşen programın hayırlara vesile olmasını dileyen Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Bütün dünyada devletlerin hukuk sistemleri ve ceza sistemleri vardır. Bütün dinlerin, düşüncelerin herkesin en değerli varlığı adalettir. Adaletin olmadığı yerde felaket olur. Felaketin olduğu yerde insanlık, insanlığın olmadığı yerde hayır, hayrın olmadığı yerde de huzur olmaz. Adalet çok önemlidir ve en değerli kavramdır. Cezanın amacı sadece insanları bir yerde mahküm etmek değil onu topluma yeniden kazandırmaktır. İnsanın topluma yeniden kazandırılması için de elbette ki bir takım uygulamalara ihtiyaç vardır. Başsavcılığımız koordinesinde Müftülük personellerimiz ve diğer ilgili arkadaşlarımız tarafından eğitim faaliyetleri yürütülüyor. Ancak esas itibariyle bilgiler kitaplarda saklıdır. Kitabı anlamak, okumak başlı başına bir zevktir. Adalet Bakanlığımız tarafından çok değerli bir karar verilmiş, inşallah tüm ceza infaz kurumlarında kütüphane oluşturulacak. Bu da birlik ve beraberlik ruhu içerisinde, bu topluma, bu kuruma uygun olan kitapların bağışlanmasıyla olacak. Bu konuya Bolu'da tüm kamu kurumlarının ve STK'ların hassasiyetle yaklaşacağını umut ediyorum. Bağış yapılacak her kitap ceza infaz kurumlarına gelen kişilerin topluma yeniden kazandırılması için öncü olacaktır" ifadelerini kullandı.

"ÇOK MÜSTESNA BİR BAĞIŞTIR"

Kitapların teslim alındıktan sonra mahkümların hizmetine sunulacağını ifade eden Vali Ümit, "İnanıyorum ki mahkümlarımız da bundan en güzle şekilde faydalanacaktır. Bu kampanyanın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Adalet Bakanımız Sayın Aldulhamit Gül'e, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a şahsım ve Bolulu hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Tabi ki bu konunun taşradaki uygulamasını yapacak olan herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca Bolulu hemşerilerimizi ceza infaz kurumlarındaki mahkümların daha güzel eğitilebilmesi amacıyla ellerinde olan kitapları ya da gerekirse satın aldıkları kitapları bağışlamalarını, kitap bağışında bulunmalarını önemle rica ve umut ediyorum. Bu bağış çok anlamlı bir bağış olacaktır. İnsanların mutluluğuna vesile olacak önemli bir aktivite olacaktır. Ben bu vesileyle HSK kararıyla ilimizden gidecek olan tüm hakim ve savcılarımıza da hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum. Gelecek arkadaşlara hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Programda konuşma yapan Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş "Adalet Bakanlığı tarafından tüm Türkiye genelinde aynı anda yapılan Ceza İnfaz Kurumu Kütüphanesi için kitap bağış kampanyasına katılım gösterdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İnsan yeryüzünde var olduğu sürece suç, ceza ve cezanın yerine getirilmesi olan infaz hep var olmuştur. Zaman içinde infaz usul ve yöntemleri değişmiş, günümüzün modern toplumlarında cezanın infazı kişilere ceza etmek değil kişiyi rehabilite etmek ve topluma tekrar kazandırmaktır. Bu anlayışla yapılan yasal düzenlemelerle Adalet Bakanlığımızın öncülüğünde Ceza İnfaz Kurumlarında mahkümların topluma kazandırılması için birçok etkinlikler düzenlemektedir. İnfaz Kurumlarında hükümlü ve tutukluların kitap okuma alışkanlığı kazandırılması ve bunun belirli bir süre sürdürülmesi için kütüphaneler oluşturulmuş ve hizmete sunulmuştur. Bu kütüphanelerin daha da zenginleşmesi için "Her Kitap Yeni Bir Umut, Her Kitap Yeni Bir Hayat" düşüncesiyle tüm kamu kurum ve kuruşları, Sivil Toplum Kuruluşlarını ve Bolu halkımızı bu kitap bağışı kampanyasına destek vermeye davet ediyorum. Yaklaşık 15 gün Adliyemizde ve Highway'da oluşturulan stantlarda bu kitap bağışı kampanyası devam edecektir. İnşallah arzu edilen hedefte ulaşılacaktır. Ben kurumlarıma, bu kampanyaya destek verecek Bolu halkına şimdiden çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası" münasebetiyle düzenlenen program Bolu Valisi Ahmet Ümit ve beraberindekilerin Kitap Bağış standını gezmeleri ve kitap bağışlamalarının ardından sona erdi.