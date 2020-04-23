Ceza infaz kurumu personeli hükümlü ve tutukluların sağlığı için izole sistemiyle çalışıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ceza infaz kurumu personeli hükümlü ve tutukluların sağlığı için izole sistemiyle çalışıyor - Son Dakika

Ceza infaz kurumu personeli hükümlü ve tutukluların sağlığı için izole sistemiyle çalışıyor

7 saat önce

Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde korona virüs salgınının önlenmesi amacıyla personel izole sistemiyle çalışıyor.

Ceza infaz kurumu personeli hükümlü ve tutukluların sağlığı için izole sistemiyle çalışıyor, System.String[]

Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde korona virüs salgınının önlenmesi amacıyla personel izole sistemiyle çalışıyor. Hükümlü ve tutukluların sağlığı için görev yaptıkları süre boyunca evlerinden uzak kalan personel, ceza infaz kurumunda izole edilmiş alanda 24 saat esasına göre mesai yapıyor.


Adalet Bakanlığı, Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda adalet hizmetlerinde korona virüse karşı birçok tedbiri hayata geçirdi. Alınan tedbirlerden biri de ceza infaz kurumlarında görev alan personelin görev süreleri dışında kalan zamanda belirlenen barınma yerlerinde izole edilmesi oldu. 30 Mart'ta hayata geçirilen uygulama kapsamında Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde görev yapan personel iki gruba ayrıldı. Birinci grup, ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutukluların bulunduğu alanda izole edilerek 24 saat esasına göre görev yapıyor. İzole alan dışına hiçbir şekilde çıkamayan personel, 15 gün boyunca burada görev yapıyor. 15 günlük süreyi dolduran personel, daha sonra başta Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Ankara Personel Eğitim Merkezi olmak üzere belirli kamu kurumlarına bağlı yerleşkelere gönderilerek aile ve sosyal çevrelerinden uzakta izole ediliyor. Barınma yerlerine ilk girişlerinde sağlık kontrolleri yapılan personel, belirli periyotlarla dezenfekte edilen alanda 15 gün kalıyor. 15 günlük izole sürecini dolduran personel, sağlık kontrolünün ardından tekrardan görev yerine gönderiliyor.


Ceza infaz kurumlarına girişlerde de sıkı önlem alınıyor. Kuruma girecek kişilerin önce ateş ölçümlerine bakılıyor. Ateş ölçümü normal çıkan kişiler kuruma alınırken, normal çıkmayanlar sağlık ekiplerine bildiriliyor. Maske ve eldiven kullanımı ile sosyal mesafenin korunmasına da dikkat ediliyor.


Kampüste her gün 10 bin kişi için yemek yapılıyor. Hijyen kurallarına dikkat edilerek yapılan yemekler, Ankara genelindeki 15 ceza infaz kurumuna gönderiliyor. Aynı şekilde ekmekler de kampüs içindeki fırında üretiliyor.


"Bağışıklık sistemini güçlendirici yemek hizmeti sunulmaktadır"


Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Ankara Personel Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Aslan, Adalet Bakanlığınca korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ceza infaz kurumlarında birçok tedbir alındığını anımsattı. Bu tedbirlerin birinin de ceza infaz kurumlarında görev yapan personelin ceza infaz kurumlarında görev yaptığı süreler dışında izole edilmesi olduğunu belirten Aslan, "Bu tedbirin amacı virüsün hem personelimize hem ailelerine hem de tutuklu ve hükümlülere bulaşma riskinin azaltılmasıdır. Ceza infaz kurumlarımızda görevlerini tamamlayan personelimiz Eğitim Merkezine getirilmekte. Sağlık tarama işleminin ardından kendilerine ayrılan kısımlara yerleştirilmektedir. Kendilerine burada üç öğün bağışıklık sistemini güçlendirici yemek hizmeti sunulmaktadır. Ayrıca maske dağıtımı yapılmaktadır. Kaldıkları alanlarda hijyen kurallarına sıkı bir şekilde dikkat edilmekte. Sık sık dezenfekte işlemi yapılmakta" diye konuştu.


Eğitim merkezinde izolasyonda olan infaz koruma memuru Orhan Salmanlı, kendilerine emanet olan hükümlü ve tutukluların sağlığı için izolasyon sürecinde olduklarını ifade ederek, "Biz de ailelerimizle zaman geçirmek isteriz fakat sorumluluğumuzun gereği şu an buradayız. Tüm tedbirleri alarak bu süreci götürmek istiyoruz. En kısa sürede her şeyin yoluna girmesini istiyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Her şey planlanmış şekilde. Sabah kahvaltımızı yapıyoruz ve odamıza çekiliyoruz. Kitap okuyoruz, arkadaşlarla sohbet ediyoruz. Sosyal faaliyetlerimiz var onları yapıyoruz. Tek isteğimiz bir an önce çocuklarımızın, ailemizin yanına gitmektir" şeklinde konuştu.


"Kurumumuzda şu ana kadar herhangi bir vaka bulunmamaktadır"


Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ruhiye Künü de tedbirler kapsamında kurumu özel firma aracılığıyla dezenfekte ettiklerini dile getirdi. Personelin mesailerini de izole şartlarına göre ayarladıklarını kaydeden Künü, personelin değişimli olarak çalıştığını belirtti. Koğuşların ve ortak yaşam alanlarının haftada bir gün özel bir firma tarafından dezenfekte edildiğini anlatan Künü, kendilerinin de dezenfekte makinesini aldıklarını ve iki günde bir ortak yaşam alanlarını dezenfekte ettiklerini ifade etti. Künü, "İzole kapsamında bütün personelimiz maskeli, eldivenli bir şekilde ve kuruma giriş çıkışlarda ateşleri ölçülmektedir. Kurumumuzda şu ana kadar herhangi bir vaka bulunmamaktadır. Hükümlü, tutuklu ve personelimizi bu şekilde korona virüsten koruyoruz" dedi.


Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda infaz koruma memuru olan Semra Bildircin ise çalışma şartlarını şu şekilde anlattı:


"Bu zor süreçte kuruma giriş ve çıkışlarımızda çok dikkatliyiz. Kuruma her girişimizde ateşimiz ölçülüyor. Maske ve eldiven dağıtımı yapılıyor. Bütün güvenlik önlemleri alınıyor. Dışarıda kendimizi izole ediyoruz. İzole çalışma sistemine uygun bir şekilde çalışıyoruz." - ANKARA

Ankara, Sincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 10:00 Kaynak: İHA

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