Son Dakika Haberleri: Ceza İnfaz Kurumunda Belge Dağıtım Töreni

Ceza İnfaz Kurumunda Belge Dağıtım Töreni

1 saat önce

Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenenlere yönelik belge dağıtım töreni düzenlendi.

Ceza İnfaz Kurumunda Belge Dağıtım Töreni, System.String[]
Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenenlere yönelik belge dağıtım töreni düzenlendi.

Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda düzenlenen belde dağıtım törene Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Cezaevi Savcısı İbrahim Yahşi, İl Müftüsü Faruk Gürbüz, cezaevi vaizi Yılmaz Önal, kurum müdür ve personelleri ile hükümlü ve tutuklular katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program cezaevi Müdürü Murat Gündüz'ün açılış konuşması ile devam etti. Hükümlü ve tutuklulardan oluşturulan ilahi gurubunun ilahi dinletisi programa renk kattı. Kur'an-ı Kerim'i öğrenme ve öğretmenin fazileti konusunda bilgi veren İl Müftüsü Faruk Gürbüz, "Peygamber Efendimizin "sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğreteninizdir" Hadis-i Şeri'fini hatırlatarak, Kur'an-ı Kerim'inin hastalara şifa, dertlilere deva, gönüllere ferahlık veren bir kelam olduğunu, ahkamının gereği gibi uygulanması ve yaşantımıza nakşedilmesi durumunda dünya ve ahiret mutluluğumuza vesile olacağını söyledi.

Akabinde konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, programın hazırlanmasında ve uygulanmasında emeği geçenler ile İl Müftüsü Faruk Gürbüz ve beraberindekilere ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti.

Hükümlü ve tutuklulardan Kur'an-ı Kerim'i öğrenenler ile onlara öğreticilik yapanlara ve programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Müftü Gürbüz ve beraberindekiler belge dağıtımından sonra Ceza ve İnfaz Kurumundan ayrıldı. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:27 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Adana'da 4,6 Büyüklüğünde Deprem Oldu Nişanlı Çifti Öldüresiye Dövmüşlerdi, Şüphelilerden Birinin Genç Kıza İlişki Teklifinde Bulunduğu Ortaya Çıktı

Son Dakika! CHP MYK'dan Çıkan İsimler Belli Oldu Yaşam Koşullarına Göre Belirlendi! İşte İllere Göre Olması Gereken Asgari Ücret
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 16:06:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ceza İnfaz Kurumunda Belge Dağıtım Töreni
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]