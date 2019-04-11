Son Dakika Haberleri: Ceza İnfaz Kurumunda 'Nefes' Terapisi

Ceza İnfaz Kurumunda 'Nefes' Terapisi

2 saat önce

HATAY'ın İskenderun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlüler ve tutuklular ile personele nefes terapisi uygulandı.

Ceza İnfaz Kurumunda 'Nefes' Terapisi, System.String[]
HATAY'ın İskenderun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlüler ve tutuklular ile personele nefes terapisi uygulandı.

İskenderun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile Hatay Baro Başkanlığı arasında başlatılan 'eğitim ve iyileştirme faaliyetleri' kapsamında hükümlü ve tutuklular ile personele 'Nefes Teknikleri ile Yeni Bir Hayata Nefes Almak-Yeni Ben Tekniği ile Geçmişe Ait Negatif Duygulardan Arınma' konulu nefes terapisi uygulandı. Uygulamayı regresyonist, nefes eğitmen ve yazar Emel Çekici yürüttü. Kadın ve erkeklere yönelik 2 oturum şeklinde düzenlenen uygulamada Çekici, terapinin bedensel, zihinsel ve ruhsal faydalarını uygulamalı olarak gösterdi.

Tutuklu ve hükümlüler, aldıkları nefesin bu kadar önemli olduğunu düşünmediklerini, uygulama süresince oldukça rahatladıklarını, kendileriyle ilgili duyguları fark etmeye başladıklarını ifade etti.

- Hatay
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:19 Kaynak: DHA
Hatay, Güncel
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