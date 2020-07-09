Ceza infaz memurlarına FETÖ operasyonunda şüpheliler etkin pişmanlıktan faydalandı: 1 tutuklama - Son Dakika

TEKİRDAĞ'da, FETÖ'nün mahrem ceza infaz memurları yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 1'i tutuklandı. Şüphelilerden 8'i etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanıp adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, FETÖ'nün mahrem ağabeyleri ile operasyonel hatlar üzerinden irtibat sağladıkları tespit edilen 12 infaz koruma memuru yakalanıp, gözaltına alındı.
Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.K., tutuklanırken, 8 şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla, 3 şüpheli ise hakimlik sorgusunun ardından serbest bırakıldı.