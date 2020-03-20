Ceza infaz sisteminde revizyon ufukta: Avukatlar nasıl değerlendiriyor?

Türkiye'de ceza infaz sisteminde revizyon önerisinin yeniden gündeme gelmesiyle birlikte yaklaşık 100 bine yakın mahkuma tahliye yolu açılabileceği konuşulmaya başlandı.



Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu, bu konuda yeni bir taslak üzerinde çalışıyor.