Ceza kararı Gazianteplilere maske taktırdı - Son Dakika

Ceza kararı Gazianteplilere maske taktırdı

GAZİANTEP - Yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından maske takmanın zorunlu hale getirilmesi maske kullanmayanlara ceza kesileceği yönendeki genelge üzerine Gaziantepliler maska kullanmaya başladı

Geçtiğimiz hafta sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmaması ile ilgili yapılan araştırmada 20 milyonluk İstanbul'u geride bırakarak birinci sıraya oturan 2 milyonluk Gaziantep'te vatandaşların yapılan son uyarılara ve alınan kararlara uyarak maske taktığı görüldü.İçişleri Bakanlığı'nın maske kullanmayanlara para cezası kesileceği yönündeki genelge üzerine ise kentin en işlek ve insan yoğunluğunun üst düzeyde olduğu Gaziler Caddesi, Karagöz, Tarihi Kültür yolunda alışveriş için dolduran vatandaşlar alınan yeni karardan ise memnun oldu.

Yeni alınan kararların yerinde olduğuna değinen vatandaşlar yeni normalle birlikte alınan zorunlu maske takma kuralının ise isabetli bir karar olduğunu söyledi.