Ceza kesilen alkollü genç, karakoldan çıktıktan sonra sokak tabelasına asılı olarak bulundu - Son Dakika

Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 00.45'te, 'Huzur-Güven' denetimleri kapsamında, Barış Caddesi'nde yaptıkları yol kontrolünde durdurdukları otomobil sürücüsü Eren D'nin 1.50 promil alkollü olduğunu belirledi.

CEZA KESİLDİKTEN SONRA SERBEST BIRAKILDI

Ehliyetine el koyulan Eren D, Foça Polis Merkezi'ne götürüldü. Eren D. hakkında TCK'nın 179/3'üncü maddesini içeren 'alkollü araç kullanmak' suçundan adli işlem başlatılmak üzere tutanak tutulup, 1128 TL ceza kesildi. Eren D, yarım saat sonra da serbest bırakıldı.

TABELAYA ASILI OLARAK BULUNDU

Eren D, serbest bırakılmasından 1 saat sonra, 194 Sokak'ta tabelaya ip ile asılı olarak ölü bulundu. İntihar ettiği belirlenen Eren D'nin, ESKİ Elektronik Kartlı Sayaç Şubesi'nde çalıştığı ve Yenifoça Jandarma Komando Terörle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığı'nda eğitimde olan ağabeyini ziyaret için kente geldiği öğrenildi. Polis, Eren D'nin intiharı ile ilgili soruşturma başlattı. Eren D'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Eskişehir'e gönderildi.