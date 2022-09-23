Zabıtanın cezasına sinirlenen seyyar satıcı iki çocuğu ve kendisini benzinle yakmak istedi

Narlıdere ilçesinde seyyar olarak balık satıcılığı yapan R.E.'ye, şikayet üzerine zabıta ekipleri tarafından para cezası kesildi. Ceza kesilmesine sinirlenen R.E., yanında bulunan iki çocuğu ve kendi üzerine benzin dökerek eylem yaptı.

BIÇAKLA KİMSEYİ YAKLAŞTIRMADI

R.E., elindeki sallama tipi bıçakla da kimseyi yanına yaklaştırmadı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan müzakerelerin ardından R.E. ikna edildi ve eylem sona erdi. 4 çocuk babası olduğu öğrenilen R.E. hakkında işlem yapılmadığı, Narlıdere Kaymakamlığı ve Narlıdere Belediyesi tarafından da yardım sağlanacağı belirtildi.