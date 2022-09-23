CEZA KESİLEN SEYYAR SATICI, 2 ÇOCUĞU VE KENDİ ÜZERİNE BENZİN DÖKEREK EYLEM YAPTI

İZMİR'in Narlıdere ilçesinde, zabıtanın kendisine ceza yazmasına sinirlenen seyyar satıcı R.E., iki çocuğu ve kendisinin üzerine benzin dökerek yakmak istedi.

Olay, öğle saatlerinde Ilıca Mahallesi Prof. Dr. Türkan Saylan Caddesi üzerinde meydana geldi. İlçede seyyar olarak balık satıcılığı yapan R.E.'ye, şikayet üzerine zabıta ekipleri tarafından para cezası kesildi. Ceza kesilmesine sinirlenen R.E., yanında bulunan iki çocuğu ve kendi üzerine benzin dökerek eylem yaptı. R.E., elindeki sallama tipi bıçakla da kimseyi yanına yaklaştırmadı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan müzakerelerin ardından R.E. ikna edildi ve eylem sona erdi. 4 çocuk babası olduğu öğrenilen R.E. hakkında işlem yapılmadığı, Narlıdere Kaymakamlığı ve Narlıdere Belediyesi tarafından da yardım sağlanacağı belirtildi. (DHA)