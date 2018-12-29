Ceza Kime Gitsin? - Konuk: Oğuzhan Uğur & Onedio Ekibi - Arkadaşlık Bozan Oyun
1 saat önce
Cezanın kime gideceğine oy birliği ile karar verilen formatımızın yeni bir bölümünde beraberiz. Bu oyun eğlenceli olmasına eğlenceli ama tabii arkadaşlık bozma ihtimali de yok değil.
Cezanın kime gideceğine oy birliği ile karar verilen formatımızın yeni bir bölümünde beraberiz. Bu oyun eğlenceli olmasına eğlenceli ama tabii arkadaşlık bozma ihtimali de yok değil.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 05:37 Kaynak: Youtube
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