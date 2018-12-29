Son Dakika Haberleri: Ceza Kime Gitsin? - Konuk: Oğuzhan Uğur & Onedio Ekibi - Arkadaşlık Bozan Oyun

Ceza Kime Gitsin? - Konuk: Oğuzhan Uğur & Onedio Ekibi - Arkadaşlık Bozan Oyun

1 saat önce

Cezanın kime gideceğine oy birliği ile karar verilen formatımızın yeni bir bölümünde beraberiz. Bu oyun eğlenceli olmasına eğlenceli ama tabii arkadaşlık bozma ihtimali de yok değil.

Cezanın kime gideceğine oy birliği ile karar verilen formatımızın yeni bir bölümünde beraberiz. Bu oyun eğlenceli olmasına eğlenceli ama tabii arkadaşlık bozma ihtimali de yok değil.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 05:37 Kaynak: Youtube

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emeklilere Büyük Destek: İş Kurana Destek, Ek Ödemeye Zam Şeyma Subaşı'nın Fransız DJ ile Görüntülerine Demet Akalın'dan İlk Yorum: Şeyma Bu Kadar Kalın Değil

Ünlü Şarkıcı Bebe Rexha, Kendisini Rahatsız Eden Evli ve Çocuklu Futbolcunun Mesajlarını İfşa Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 19:21:07. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ceza Kime Gitsin? - Konuk: Oğuzhan Uğur & Onedio Ekibi - Arkadaşlık Bozan Oyun
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]