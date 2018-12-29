Ceza Kime Gitsin? - Konuk: Oğuzhan Uğur & Onedio Ekibi - Arkadaşlık Bozan Oyun

Cezanın kime gideceğine oy birliği ile karar verilen formatımızın yeni bir bölümünde beraberiz. Bu oyun eğlenceli olmasına eğlenceli ama tabii arkadaşlık bozma ihtimali de yok değil.

Cezanın kime gideceğine oy birliği ile karar verilen formatımızın yeni bir bölümünde beraberiz. Bu oyun eğlenceli olmasına eğlenceli ama tabii arkadaşlık bozma ihtimali de yok değil.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Youtube

Emeklilere Büyük Destek: İş Kurana Destek, Ek Ödemeye Zam

Şeyma Subaşı'nın Fransız DJ ile Görüntülerine Demet Akalın'dan İlk Yorum: Şeyma Bu Kadar Kalın Değil

Ünlü Şarkıcı Bebe Rexha, Kendisini Rahatsız Eden Evli ve Çocuklu Futbolcunun Mesajlarını İfşa Etti