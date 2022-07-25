Ceza konserinde yumruklar havada uçuştu - Son Dakika
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Ceza konserinde yumruklar havada uçuştu

25.07.2022 01:15
Ceza konserinde yumruklar havada uçuştu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen Ceza konserinde alkollü gençler kavga etti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen Ceza konserinde alkollü gençler kavga etti. Bir hayranı da Ceza'ya sarılabilmek için kendisini sahneye attı.

Ünlü rap sanatçı Ceza, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde konser verdi. Mevlana Pazar Yeri'nde düzenlenen konsere on binlerce müziksever katıldı. Konser sırasında alkollü oldukları öğrenilen gençler arasında tartışma çıktı. Daha da büyüyen tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Güvenlik görevlileri gençleri ayırabilmek için yoğun çaba sarf etti. Bu sırada sahnede yer alan Ceza da, kavga eden şahıslardan sakinleşmelerini istedi. Bir hayranı ise ünlü sanatçıya sarılabilmek için kendisini sahneye attı. Ceza'nın yanına kadar giden şahıs, görevliler tarafından sahneden indirildi. - KOCAELİ

YORUMLAR
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Balataları ısınan tırın lastiği yandı Balataları ısınan tırın lastiği yandı Kocaeli'de unutulmaz Ceza konseri Kocaeli'de unutulmaz Ceza konseri
Kaynak: İHA

Kocaeli, kavga, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ceza konserinde yumruklar havada uçuştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ceza konserinde yumruklar havada uçuştu - Son Dakika
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