Son Dakika Haberleri: "Ceza Mahkeme ve Basit Yargılama Usulleri" semineri düzenlendi
Son Dakika Güncel 'Ceza Mahkeme ve Basit Yargılama Usulleri' semineri düzenlendi - Son Dakika

"Ceza Mahkeme ve Basit Yargılama Usulleri" semineri düzenlendi

6 saat önce

Malatya'da, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ile Adalet Akademisi tarafından "Ceza Mahkeme ve Basit Yargılama Usulleri" eğitim semineri düzenlendi.

Malatya'da, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ile Adalet Akademisi tarafından "Ceza Mahkeme ve Basit Yargılama Usulleri" eğitim semineri düzenlendi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, kentteki bir otelde gerçekleştirilen seminerin açılışında, dünyada her şeyin çok hızlı gelişerek, değiştiğini söyledi.

Sahadaki her yargı mensubunun bilgi ve birikimi ölçüsünde farklı bakış açılarıyla farklı kararlar ve uygulamalar ortaya koyabildiğini belirten Savran, "Bu anlamda ceza yargılama sistemimize yeni giren 'seri muhakeme' usulünün işleyişi konusunda, uygulama birliğinin sağlanması çok büyük önem arz ediyor. Zira, 'seri muhakeme" kapsamında alınan suçlar, soruşturma dosyalarının oldukça ciddi bir yekününü teşkil ediyor." ifadelerini kullandı.

Savran, seminerin hukuk camiası için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 12:22 Kaynak: AA
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