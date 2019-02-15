Son Dakika Haberleri: Ceza Muhakemeleri Kanunu'nda Değişiklik Öngören Teklif TBMM Adalet Komisyonunda Kabul Edildi.

Ceza Muhakemeleri Kanunu'nda Değişiklik Öngören Teklif TBMM Adalet Komisyonunda Kabul Edildi.

1 saat önce

IHAAW172023-SIY/15-02-2019- Ceza Muhakemeleri Kanunu'nda değişiklik öngören teklif TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.

Ceza Muhakemeleri Kanunu'nda Değişiklik Öngören Teklif TBMM Adalet Komisyonunda Kabul Edildi., System.String[]
IHAAW172023-SIY/15-02-2019

- Ceza Muhakemeleri Kanunu'nda değişiklik öngören teklif TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. 15.02.2019 17: 20: 23 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 05:26 Kaynak: İHA

Politika
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