Ceza Muhakemeleri Kanunu'nda Değişiklik Öngören Teklif TBMM Adalet Komisyonunda Kabul Edildi.
1 saat önce
IHAAW172023-SIY/15-02-2019- Ceza Muhakemeleri Kanunu'nda değişiklik öngören teklif TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.
IHAAW172023-SIY/15-02-2019
- Ceza Muhakemeleri Kanunu'nda değişiklik öngören teklif TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. 15.02.2019 17: 20: 23 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 05:26 Kaynak: İHA
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