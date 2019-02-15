Son Dakika Haberleri: Ceza Muhakemesi Kanunu'nda değişiklik teklifi komisyondan geçti

Ceza Muhakemesi Kanunu'nda değişiklik teklifi komisyondan geçti

1 saat önce

Adli ve idari yargı hakim adaylığı mülakatına katılabilmek için yazılı sınavdan en az 70 puan alma şartını da getiren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.

Ceza Muhakemesi Kanunu'nda değişiklik teklifi komisyondan geçti, System.String[]
Adli ve idari yargı hakim adaylığı mülakatına katılabilmek için yazılı sınavdan en az 70 puan alma şartını da getiren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 05:25 

Ceza Muhakemesi Kanunu, Ekonomi
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