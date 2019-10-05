Son Dakika Haberleri: Ceza sahasına girmek Beşiktaş'a yasak!
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Ceza sahasına girmek Beşiktaş'a yasak!

59 dakika önce

Ligde ve Avrupa'da kalesinde 17 gol gören siyah beyazlılar buna karşın 10 gol atabildi.

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Ligde ve Avrupa'da kalesinde 17 gol gören siyah beyazlılar buna karşın 10 gol atabildi. Beşiktaş, her maçta topa rakiplerinden daha fazla sahip olsa da gol pozisyonu üretmekte zorlanıyor. Sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Burak Yılmaz'ın dönüşü de bu sorunu çözemedi. Onun yokluğunda forma giyen Güven Yalçın ve Umut Nayır da çare olmadı. Çünkü siyah beyazlılar topu ceza sahasına taşıyıp, pozisyon üretemiyor.


Adem Ljajic takımı taşıyamıyor


8 maçta ortalama yüzde 64.2 oranında topa sahip olan Beşiktaş, 595.5 pas ortalamasına ulaştı. Fakat bu pasların büyük bölümü kendi savunma oyuncuları arasında gerçekleşti. 8 maçta 32 isabetli şut atıldı. Yani maç başı ortalama 4! Avcı'nın pas ağırlıklı oyununda 'gereksiz şut' ve 'gereksiz orta'ya yer yok. Bu da kaleyi düşünmez hale getirdi. Ljajic'in forveti besleyememesi Beşiktaş ceza sahasından uzak tuttu.

Güven Yalçın, Burak Yılmaz, Beşiktaş, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 08:46 
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