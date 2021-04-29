Ceza sahasına girmek üzere olan Davidson'u yere düşüren Gökhan Gönül, 8 yıl sonra kırmızı kart gördü
29.04.2021 21:31
Fenerbahçe'de 41. dakikada Gökhan Gönül kırmızı kart gördü. Araya atılan topta Davidson boşta kaldı ve Harun'la karşı karşıya duruma geldi, Gökhan Gönül arkadan yaptığı müdahaleyle Alanya'nın hücum oyuncusunu yere düşürdü. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, direkt kırmızı göstererek Gökhan'ı oyun dışına gönderdi. Ofsayt incelemesi yapıldı ve pozisyonun temiz olduğu tespit edildi. Gökhan böylece 8 yıl sonra kırmızı kart gördü
Gökhan Gönül, ilk yarıda Fenerbahçe'yi 10 kişi bıraktı. Davidson'un araya kaçtığı pozisyonda Gökhan Gönül Brezilyalı futbolcuya arkadan çelme takarak yere düşürdü, hakem Yaşar Kemal Uğurlu direkt olay yerine geldi ve Gökhan'a hemen kırmızı çıkardı. Pozisyonda ofsayt olduğu şüphesiyle bir inceleme yapıldı ancak karar değişmedi.
2013'TE GÖRMÜŞTÜ
Gökhan Gönül, Süper Lig'de en son Ocak 2013'ten Elazığspor maçında kırmızı kart görmüştü. Gökhan o tarihten bu yana ilk kırmızı kartını Alanyaspor karşısında gördü. Tecrübeli futbolcu bu karardan sonra üzgünlük yaşadı.
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