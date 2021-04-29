Ceza sahasına girmek üzere olan Davidson'u yere düşüren Gökhan Gönül, 8 yıl sonra kırmızı kart gördü

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Gökhan Gönül, ilk yarıda Fenerbahçe'yi 10 kişi bıraktı. Davidson'un araya kaçtığı pozisyonda Gökhan Gönül Brezilyalı futbolcuya arkadan çelme takarak yere düşürdü, hakem Yaşar Kemal Uğurlu direkt olay yerine geldi ve Gökhan'a hemen kırmızı çıkardı. Pozisyonda ofsayt olduğu şüphesiyle bir inceleme yapıldı ancak karar değişmedi.

2013'TE GÖRMÜŞTÜ

Gökhan Gönül, Süper Lig'de en son Ocak 2013'ten Elazığspor maçında kırmızı kart görmüştü. Gökhan o tarihten bu yana ilk kırmızı kartını Alanyaspor karşısında gördü. Tecrübeli futbolcu bu karardan sonra üzgünlük yaşadı.