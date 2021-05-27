Ceza ve Güvenlik ile ilgili Kanun teklifi Adalet Komisyonunda kabul edildi - Son Dakika

Ceza ve Güvenlik ile ilgili Kanun teklifi Adalet Komisyonunda kabul edildi

27.05.2021 21:23
Ceza ve Güvenlik ile ilgili Kanun teklifi Adalet Komisyonunda kabul edildi, System.String[]

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

13 maddelik Ceza ve Güvenlik ile ilgili kanun Teklifi Adalet Komisyonunda kabul edildi. Teklif ile infazına başlanmış olsa bile toplam on yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum olan veya adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilen kadın hükümlülerin 15 yaşını doldurmamış çocuğunun bulunması ve babanın da ölmüş veya infaz kurumunda olması durumunda toplum güvenliği bakımından tehlike oluşturmaması halinde hapis cezalarının infazı, çocuğun 15 yaşını doldurmasına kadar ertelenebilecek.

Nakil talebinde bulunan hükümlülerin maddi durumlarının yetersiz olduğunu belgelendirmeleri durumunda, bu hükümlülerden nakil gideri alınmayacak.

Hükümlüler gerekli teknik altyapının bulunduğu kurumlarda elektronik yöntemlerle mektup alıp gönderebilecekler.

Hükümlü ve tutukluların dinlenebilme imkanı getiriliyor.

Yabancı hükümlüler hakkında İçişleri Bakanlığına değerlendirme imkanı gelecek. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ceza ve Güvenlik ile ilgili Kanun teklifi Adalet Komisyonunda kabul edildi - Son Dakika


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