Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, cezaevlerindeki çocukların desteksiz bırakıldığı iddialarını yalanladı - Son Dakika
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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, cezaevlerindeki çocukların desteksiz bırakıldığı iddialarını yalanladı

22.03.2022 11:01
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, cezaevlerindeki çocukların desteksiz bırakıldığı iddialarını yalanladı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden, "Hapisteki çocuklar desteksiz bırakıldı" şeklinde yayınlanan haber ve paylaşımların gerçek dışı olduğu bildirildi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden, "Hapisteki çocuklar desteksiz bırakıldı" şeklinde yayınlanan haber ve paylaşımların gerçek dışı olduğu bildirildi.

Kurumun internet sitesinde yer verilen açıklamada, annesinin yanında kalan çocukların psiko-sosyal gelişimlerinin desteklenmesi konusunda ceza infaz kurumlarında bulunan psiko-sosyal yardım servisleri tarafından çalışmalar yürütüldüğü, çocukların zihinsel ve ruhsal gelişimlerinin uzman personel tarafından yakından takip edildiği kaydedildi.

Çocukların eğitim olanaklarının artırılması amacıyla söz konusu kurumlarda anaokulları, il veya ilçe merkezinde bulunan anaokullarına bağlı sınıflar ile oyun alanları oluşturulduğuna işaret edilen açıklamada, "Öte yandan yanında çocukları ile barındırılan ebeveynlere yönelik olarak bireysel görüşmeler, grup çalışmaları, seminerler ve konferanslar gerçekleştirilmekte, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, vakıflar ve çeşitli kamu kurum kuruluşları ile iş birliği içerisinde anne ve çocuklara yönelik sosyal-kültürel faaliyetler gerçekleştirilmektedir." bilgisi verildi.

Ceza infaz kurumlarında annelerinin yanında kalan çocukların iaşesinin, çocuğun yüksek yararı göz önünde bulundurularak, annesinin iaşesinin iki katı olarak belirlendiği kaydedilen açıklamada, mama, süt gibi gıdaların da devlet tarafından karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu iddialar kamuoyunda olumsuz algı oluşturma amacını taşımakta ve kurum uygulamalarını yansıtmamakta olup, gerçek dışıdır." ifadeleri yer aldı.

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İnfaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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