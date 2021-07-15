Üye Girişi
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında program düzenledi - Son Dakika

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında program düzenledi

15 Temmuz 2021 Perşembe 13:42

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bir etkinlik düzenlendi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bir etkinlik düzenlendi.

Bahçelievler Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programa Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç, 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve 15 Temmuz şehidi Prof. Dr. İlhan Varank'ın ablası Ayşe Arslantürk, 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Ayyıldız, şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz'ın yanı sıra savcılar, hakimler ve ceza infaz koruma memurları katıldı.

Alkaç konuşmasında, 15 Temmuz hain darbe girişiminin asla unutulmayacağını belirterek, "15 Temmuz gecesi ülkemizi, milletimizi demokrasimizi, cumhuriyetimizi ve aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri, sinsi planlarını açık bir şekilde icraya koymuş, aziz milletimizin silahlarını yine millete doğrultmak suretiyle yine kanlı bir darbe girişiminde bulunmuştur." dedi.

Halkın "peygamber ocağı" dediği orduya ait tankların 15 Temmuz'da, vatandaşın üzerine sürüldüğünü, uçaklarla meclisin bombalandığını anlatan Alkaç, şöyle devam etti:

"Geçmişi şan, şeref ve zaferlerle dolu bu millet, ferasetini bir kez daha göstererek Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, FETÖ ve onun şebekelerini akamete uğratmakla kalmamış, bu terör örgütüyle iş tutan işbirlikçilerinin oyunlarını da yerle yeksan etmiştir. Hiçbir vesayetin millet iradesinin üzerinde olmadığını tüm dünyaya bütün görkemiyle gösteren aziz milletimiz, anayasaya, hukuka, demokrasiye ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yürekten bağlılığı, destansı bir kararlılıkla eyleme dönüşmüştür."

Alkaç, 15 Temmuz'un sıradan bir darbe girişimi olmadığını belirterek, "1071'de Malazgirt'te ne olduysa 15 Temmuz 2016'da da o olmuştur. İstanbul'un fethinde ne olmuşsa 15 Temmuz'da da o olmuştur. Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde ne olmuşsa 15 Temmuz'da da o olmuştur. Netice olarak 15 Temmuz, bu kutsal topraklarda yaşadığımız, asırlar boyunca verdiğimiz varlık yokluk mücadelesi zincirinin son halkasıdır." diye konuştu.

"O gece düzmece olsaydı bir kardeş ağabeyini feda eder miydi?"

Ayşe Arslantürk de 15 Temmuz'da 251 vatan sevdalısının hiç tereddüt etmeden canlarını feda ettiğini kaydederek, şunları söyledi:

"18 yaşın altında yaşları 15-16 arasında olan 8 şehit var. Dünyanın neresine giderseniz gidin çocuk kabul edilecek yaşta. O gece 11 tane de kadın şehidimiz var. 380 yavrumuz o gece yetim kaldı. O çocuklardan 4'ü de babalarının vefatından sonra dünyaya geldi. Babaları evlatlarını göremedi. O gecenin bir tiyatro olduğunu söyleyenlere şunu hatırlatmak istiyorum; buradaki görüntülerin hiçbiri tiyatro değildi, düzmece değildi. Benim bir kardeşim Prof. Dr. İlhan Varank, o gece şehit oldu. Diğer kardeşim, Cumhurbaşkanımızın en yakınındaki isimlerden birisiydi. Kendisi de bazen anlatır, ailesiyle Cumhurbaşkanımız kadar uzun vakit geçirmiyordu, o dönemde o kadar yakınlardı. Eğer söylendiği gibi tiyatro olsaydı, o gece düzmece olsaydı bir kardeş ağabeyini feda eder miydi? Şunu söyleyebilirdi bize 'Abla, ağabey evinizde oturun, dışarı çıkmayın, sabahı bekleyin.' Fakat böyle bir şey demedi."

Şehit kardeşi İlhan Varank'ın kendisini ve o dönem göz önünde olan kişileri arayarak dışarıya çıkmaması yönünde uyardığını ancak kendisinin yapısı itibarıyla haksızlığa dayanamadığını ve dışarıya çıktığını anlatan Arslantürk, "O gece ülkemize, vatanımıza çok büyük bir haksızlık yapıldığını düşündüğü için sokağa çıktı. Bu terör örgütü bizim bütün mukaddesatımıza, değer yargılarımıza, ne varsa hepsine zarar verdi." dedi.

Program, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında program düzenledi
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında program düzenledi
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında program düzenledi
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında program düzenledi

15 Temmuz, Darbe, Şehit, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında program düzenledi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Arjen Robben, tekrar futbolu bıraktı 14:39 Arjen Robben, tekrar futbolu bıraktı Millet İttifakı'nın ortak adayı olmak istediği yönündeki iddialara Livaneli'den yanıt: Böyle bir şey yok, yazılanlar gerçekdışı 14:13 Millet İttifakı'nın ortak adayı olmak istediği yönündeki iddialara Livaneli'den yanıt: Böyle bir şey yok, yazılanlar gerçekdışı Gaziantep'te aslan paniği! Kafesini parçalayıp kaçarak 3 kişiyi yaraladı 13:59 Gaziantep'te aslan paniği! Kafesini parçalayıp kaçarak 3 kişiyi yaraladı
Skandal canlı yayın kazası: Ne para çalıyorlar! 13:37 Skandal canlı yayın kazası: Ne para çalıyorlar! Sudan çıkarılan oğlunun cansız bedenini gözyaşları içinde kucağında taşıdı 11:58 Sudan çıkarılan oğlunun cansız bedenini gözyaşları içinde kucağında taşıdı Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin savcılıktaki ifadesi gün yüzüne çıktı: Kadın komiseri de vuracaktım, ama bulamadım 11:51 Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin savcılıktaki ifadesi gün yüzüne çıktı: Kadın komiseri de vuracaktım, ama bulamadım
Son Dakika: Görevden alınan Boğaziçi rektörü Melih Bulu'nun yerine vekaleten yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı 11:23 Son Dakika: Görevden alınan Boğaziçi rektörü Melih Bulu'nun yerine vekaleten yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı Afyonkarahisar'da susuzluk alarmı! Kaynak sularının yüzde 80'i kurudu 11:05 Afyonkarahisar'da susuzluk alarmı! Kaynak sularının yüzde 80'i kurudu

Son Dakika Haberleri
14:49 Almanya sel yüzünden felaketi yaşıyor! 6 bina yıkıldı, 20 kişi yaşamını yitirdi
14:38 Arjen Robben, tekrar futbolu bıraktı
14:29 Asuman Dabak'ın bikinili hali genç kızlara taş çıkartıyor
14:13 Millet İttifakı'nın ortak adayı olmak istediği yönündeki iddialara Livaneli'den yanıt: Böyle bir şey yok, yazılanlar gerçekdışı
14:10 Beşiktaş'ın eski Sırp futbolcusu Dusko Tosic'ten şaşırtan 15 Temmuz paylaşımı
13:58 Gaziantep'te aslan paniği! Kafesini parçalayıp kaçarak 3 kişiyi yaraladı
13:55 Fatih Terim'den dikkat çeken Hakan Çalhanoğlu sözleri! İtalyan gazetesine tam sayfa röportaj verdi
13:54 Son Dakika! 15 Temmuz gecesi gecesiyle ilgili kritik mesaj! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse bu şanlı mücadeleyi önemsizleştiremez
13:37 Skandal canlı yayın kazası: Ne para çalıyorlar!
13:32 Melih Bulu, uygulamaya soktuğu "Mezunlara giriş yasağı" kararı devam ederse Boğaziçi'ne giremeyecek
Almanya sel yüzünden felaketi yaşıyor! 6 bina yıkıldı, 20 kişi yaşamını yitirdi Almanya sel yüzünden felaketi yaşıyor! 6 bina yıkıldı, 20 kişi yaşamını yitirdi         
14:50
Asuman Dabak'ın bikinili hali genç kızlara taş çıkartıyor Asuman Dabak'ın bikinili hali genç kızlara taş çıkartıyor         
14:29
Beşiktaş'ın eski Sırp futbolcusu Dusko Tosic'ten şaşırtan 15 Temmuz paylaşımı Beşiktaş'ın eski Sırp futbolcusu Dusko Tosic'ten şaşırtan 15 Temmuz paylaşımı         
14:11
AK Parti'den Belediye Başkanı adayı olacağı iddia edilen Hülya Avşar'dan cevap: Seçimlere çok var bekleyip göreceğiz AK Parti'den Belediye Başkanı adayı olacağı iddia edilen Hülya Avşar'dan cevap: Seçimlere çok var bekleyip göreceğiz         
13:57
Melih Bulu, uygulamaya soktuğu Melih Bulu, uygulamaya soktuğu "Mezunlara giriş yasağı" kararı devam ederse Boğaziçi'ne giremeyecek         
13:32
İstediği sol beki bulamayan Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile anlaşmaya vardı İstediği sol beki bulamayan Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile anlaşmaya vardı         
11:52
Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük Berker Güven ile aşk yaşamaya başladı Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük Berker Güven ile aşk yaşamaya başladı         
11:24
15 Temmuz gecesi 580 komandoyu durduran Elif Dağdelen: Hainlere fırsat tanımadık 15 Temmuz gecesi 580 komandoyu durduran Elif Dağdelen: Hainlere fırsat tanımadık         
11:21
Galatasaray, Patrick van Aanholt ve Gedson Fernandes'e imzayı attırıyor Galatasaray, Patrick van Aanholt ve Gedson Fernandes'e imzayı attırıyor         
11:03
Kayısı bahçesinde dehşet! Şakalaşırken tüfekle vurulan genç kız hayatını kaybetti Kayısı bahçesinde dehşet! Şakalaşırken tüfekle vurulan genç kız hayatını kaybetti         
10:31
Hasarın seviyesi gün ağarınca belli oldu! Rize'deki sel felaketinde: 2 kişi oldu, 6 kişi kayıp Hasarın seviyesi gün ağarınca belli oldu! Rize'deki sel felaketinde: 2 kişi oldu, 6 kişi kayıp         
10:22
15 Temmuz'un en genç gazisi konuştu: Daha 14 yaşında bir kız çocuğuyla baş edemezken, bu ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşündünüz? 15 Temmuz'un en genç gazisi konuştu: Daha 14 yaşında bir kız çocuğuyla baş edemezken, bu ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşündünüz?         
09:59
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu         
00:23
Hakkındaki iddiaların ardından ilk kez konuşan Deniz Baykal'ın giydiği tişört dikkat çekti Hakkındaki iddiaların ardından ilk kez konuşan Deniz Baykal'ın giydiği tişört dikkat çekti         
20:12
Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım         
19:25
Aslıhan-Arda Turan çiftinin lüks villası görenleri büyüledi! İçinde yok yok Aslıhan-Arda Turan çiftinin lüks villası görenleri büyüledi! İçinde yok yok         
19:03
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınlarla cinsel birliktelik yaşayan sahte hocanın cezası ertelendi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınlarla cinsel birliktelik yaşayan sahte hocanın cezası ertelendi         
13:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2021 15:08:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında program düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement