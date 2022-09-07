CTE'den "Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevinde ölüm" haberlerine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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CTE'den "Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevinde ölüm" haberlerine ilişkin açıklama Açıklaması

07.09.2022 16:01
CTE'den "Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevinde ölüm" haberlerine ilişkin açıklama Açıklaması

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevinde kalan bir hükümözlünün, cezaevinde değil, kaldırıldığı hastanede tedavi altındayken hayatını kaybettiğini, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevinde kalan bir hükümözlünün, cezaevinde değil, kaldırıldığı hastanede tedavi altındayken hayatını kaybettiğini, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Kurumdan yapılan açıklamada, bazı basın-yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında, "Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevinde şüpheli ölüm" şeklinde haberlerin yer aldığı aktarıldı.

Açıklamada, Diyarbakır Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda barındırılan hükümözlü Emel Hacıoğlu'nun, geçen yıl rahatsızlıkları nedeniyle 32 defa kurum revir biriminde muayene edildiği, 13 kez de Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Recep Gümüş Semt Polikliniği'ne sevklerinin yapıldığı kaydedildi.

Hacıoğlu'na süreçte gerekli tetkik ve tedavinin uygulandığı belirtilen açıklamada, "Hükümözlünün, 30 Ağustos 2022'de rahatsızlanması üzerine ivedilikle Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği, 6 Eylül 2022'de hastanede tedavi altındayken vefat ettiği anlaşılmış olup konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlamıştır." denildi.

Açıklamada, ceza infaz kurumlarında barındırılan hükümlü ve tutukluların sağlığa erişimlerinde son derece hassas davranıldığı, modern infaz anlayışı içerisinde, insan haklarına saygılı biçimde sağlık hizmetlerinin yürütüldüğü belirtildi.

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Kaynak: AA

Gazi Yaşargil, Diyarbakır, CTE, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CTE'den 'Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevinde ölüm' haberlerine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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