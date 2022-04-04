CTE'den, HDP'li Gergerlioğlu'nun iddialarına yalanlama - Son Dakika
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CTE'den, HDP'li Gergerlioğlu'nun iddialarına yalanlama

04.04.2022 18:33
CTE'den, HDP'li Gergerlioğlu'nun iddialarına yalanlama

ADALET Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, hükümlü Sinan Kaya'nın hastaneye götürülmeyip, daha sonrasında da ırkçı saldırıya maruz kaldığı iddiasının, iyi niyetten uzak, kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik ve gerçek...

ADALET Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, hükümlü Sinan Kaya'nın hastaneye götürülmeyip, daha sonrasında da ırkçı saldırıya maruz kaldığı iddiasının, iyi niyetten uzak, kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik ve gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Hükümlü ve tutukluların sağlık durumlarında meydana gelen acil ve riskli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçilerek ambulans ile hastaneye sevk işlemi gerçekleştirilmektedir. Hükümlü ve tutukluların sağlık hizmetleri, Sağlık Bakanlığı ile koordineli şekilde; kurum reviri, kurum aile hekimliği, kampüs semt polikliniği, kampüs hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ve adli psikiyatri hastanelerinde sağlanmaktadır. Yapılan incelemeler neticesinde; hükümlü Sinan Kaya'nın ceza infaz kurumuna alındığında yapılan ilk muayenesinde adı geçenin organ nakli olduğunun anlaşılması üzerine, 9 Ağustos 2021 tarihinde Iğdır Devlet Hastanesi Dahiliye Polikliniği'ne sevk edildiği, 28 Temmuz 2021- 19 Mart 2022 tarihleri arasında 6 defa kurum revirinde görevli doktor tarafından muayenesinin yapıldığı ve kendisine ilaç reçete edildiği; 28 Temmuz 2021- 19 Mart 2022 tarihleri arasında 12 defa Iğdır Devlet Hastanesi'ne ve Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin Nöroloji, Dahiliye, Psikiyatri ve Acil Polikliniklerine sevk edildiği, tetkik, muayene ve tedavilerinin yapıldığı anlaşılmıştır" denildi.Ceza infaz kurumlarımızda barındırılan hükümlü ve tutukluların sağlığa erişimlerinde son derece titiz davranıldığı bildirilen açıklamada, "Modern infaz anlayışı içerisinde ve insan haklarına saygılı bir biçimde sağlık hizmetleri yürütülmektedir. Söz konusu iddialar iyi niyetten uzak, kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik ve gerçek dışıdır" ifadelerine yer verildi.


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Kaynak: DHA

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