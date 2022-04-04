Son dakika haber: Adalet Bakanlığı, HDP'li Gergerlioğlu'nun bir hükümlüyle ilgili iddialarının gerçek dışı olduğunu bildirdi - Son Dakika
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Son dakika haber: Adalet Bakanlığı, HDP'li Gergerlioğlu'nun bir hükümlüyle ilgili iddialarının gerçek dışı olduğunu bildirdi

04.04.2022 18:47
Son dakika haber: Adalet Bakanlığı, HDP'li Gergerlioğlu'nun bir hükümlüyle ilgili iddialarının gerçek dışı olduğunu bildirdi

Bir son dakika haberine göre Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, hükümlü Sinan Kaya'nın hastaneye götürülmediği iddiasına ilişkin, "Söz konusu iddialar iyi niyetten uzak, kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik ve gerçek dışıdır.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, hükümlü Sinan Kaya'nın hastaneye götürülmediği iddiasına ilişkin, "Söz konusu iddialar iyi niyetten uzak, kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik ve gerçek dışıdır." açıklamasında bulundu.

Genel müdürlükten, Gergerlioğlu'nun sosyal medya hesabındaki, "Sinan Kaya hastaneye götürülmemiş, götürüldüğünde ırkçı saldırılara maruz kalmış" şeklindeki paylaşımıyla ilgili açıklama yapıldı.

Hükümlü ve tutukluların sağlıkları konusunda meydana gelen acil ve riskli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçildiği anımsatılan açıklamada, hükümlü ve tutukluların sağlık hizmetlerinin Sağlık Bakanlığı ile koordineli şekilde kurum reviri, kurum aile hekimliği, kampüs semt polikliniği, kampüs hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ve adli psikiyatri hastanelerinde sağlandığı aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan incelemeler neticesinde hükümlü Sinan Kaya'nın ceza infaz kurumuna alındığında yapılan ilk muayenesinde, adı geçenin organ nakli olduğunun anlaşılması üzerine 9 Ağustos 2021 tarihinde Iğdır Devlet Hastanesi dahiliye polikliniğine sevk edildiği, 28 Temmuz 2021-19 Mart 2022 tarihleri arasında 6 defa kurum revirinde görevli doktor tarafından muayenesinin yapıldığı ve kendisine ilaç reçete edildiği, 28 Temmuz 2021-19 Mart 2022 tarihleri arasında 12 defa Iğdır Devlet Hastanesine ve Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinin nöroloji, dahiliye, psikiyatri ve acil polikliniklerine sevk edildiği, tetkik, muayene ve tedavilerinin yapıldığı anlaşılmıştır.

Ceza infaz kurumlarımızda barındırılan hükümlü ve tutukluların sağlığa erişimlerinde son derece titiz davranılmakta, modern infaz anlayışı içerisinde ve insan haklarına saygılı bir biçimde sağlık hizmetleri yürütülmektedir. Söz konusu iddialar iyi niyetten uzak, kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik ve gerçek dışıdır."

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Halkların Demokratik Partisi, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Adalet Bakanlığı, Sinan Kaya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Adalet Bakanlığı, HDP'li Gergerlioğlu'nun bir hükümlüyle ilgili iddialarının gerçek dışı olduğunu bildirdi - Son Dakika


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