"5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5'inci maddesi kapsamında, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 30 Eylül 2022 tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir."

Kaynak: AA

Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izin süreleri 2 ay uzatıldı - Son Dakika

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