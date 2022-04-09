Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden 'hükümlülerin gardiyanlar tarafından darp edildiği' haberlerine yalanlama - Son Dakika
Üye Girişi

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden 'hükümlülerin gardiyanlar tarafından darp edildiği' haberlerine yalanlama

09.04.2022 19:38
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden 'hükümlülerin gardiyanlar tarafından darp edildiği' haberlerine yalanlama

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, bazı basın-yayın organları ve sosyal medya platformlarında yayınlanan Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 3 tutuklunun gardiyanlar tarafından darp edildiğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, bazı basın-yayın organları ve sosyal medya platformlarında yayınlanan Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 3 tutuklunun gardiyanlar tarafından darp edildiğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bazı basın-yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında yayınlanan, "Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 3 tutuklu gardiyanlar tarafından darp edildi, 2 tutuklunun kolunda kırık, kafalarında ise darp izi olduğu" haberlerine ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda PKK terör örgütü mensubu hükümlü/tutukluların barındırıldığı odaya sabah sayımı için gidildiği, odada bulunan hükümlü/tutukluların görevli personellere sayım vermeyeceklerini söylediği, personele mukavemet göstererek görevlerini yapmalarına engel oldukları, tekme ve yumruk atmak suretiyle saldırıda bulunulduğu, slogan attıkları ve oda havalandırmasındaki karo taşlarını sökerek kapılara vurdukları anlaşılmıştır. Söz konusu iddialar; kurumlarımıza ve personelimize yönelik kamuoyunda olumsuz algı oluşturma amacını taşımakta olup, iyi niyetten uzak ve gerçek dışıdır" denildi. - ANKARA

YORUMLAR
500
Yeni başkan Uğur Dündar oldu! Fenerbahçe'nin sosyal medya paylaşımı tepki çekti Yeni başkan Uğur Dündar oldu! Fenerbahçe'nin sosyal medya paylaşımı tepki çekti Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Malatya'daki depreme ilişkin açıklama Açıklaması Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Malatya'daki depreme ilişkin açıklama Açıklaması

Patnos, Medya, İnfaz, CTE, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden 'hükümlülerin gardiyanlar tarafından darp edildiği' haberlerine yalanlama - Son Dakika


Son Dakika
19:37 Vedat Muriqi performansıyla göz doldurdu! Mallorca, sahasında Atletico Madrid'i 1-0 yendi.
19:29 Korkutan anlar! Pütürge'de yaşanan deprem sonrası dağları toz bulutu kapladı
19:03 Chelsea, deplasmanda Southampton'ı 6-0 mağlup etti
19:02 Malatya'daki deprem sonrası yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama: Depremler bu hatta doğru ilerliyor
18:41 Yürüyüşe çıkan genç kız, 7 köpeğin saldırısına uğradı
18:23 İngiltere Başbakanı Johnson, Kiev'e gelerek Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü
18:12 Çaykur Rizespor, sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti! Fenerbahçe-Galatasaray maçının önemi daha da arttı
18:02 Real Madrid mağlubiyeti sonrası Chelsea'den büyük başarı
17:31 Jaap Uilenberg'in sert eleştirdiği TFF'den yanıt geldi: Bu saygısızca ve haddini aşan açıklamalarını kabul etmiyoruz
17:15 Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem meydana geldi! Sarsıntı çevre illerde hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 19:45:43. #1.12#
SON DAKİKA: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden 'hükümlülerin gardiyanlar tarafından darp edildiği' haberlerine yalanlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement