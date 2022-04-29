Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden cezaevlerinde "din anketi" iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden cezaevlerinde "din anketi" iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

29.04.2022 15:06
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden cezaevlerinde "din anketi" iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin, "hangi dine mensup olduklarının tespiti için anket yapıldığı" iddialarının, ilgili kişilere dini bayramlarında ek görüşme hakkı tanınması kapsamında yapıldığı ve zorunluluğunun bulunmadığını bildirdi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin, "hangi dine mensup olduklarının tespiti için anket yapıldığı" iddialarının, ilgili kişilere dini bayramlarında ek görüşme hakkı tanınması kapsamında yapıldığı ve zorunluluğunun bulunmadığını bildirdi.

Kurumdan yapılan açıklamada, bazı basın-yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında cezaevlerinde kalanlara yönelik anket yapıldığı ve söz konusu kişilerin hangi dine mensup olduklarının tespitine yönelik çalışma yapıldığına dair haberlerin gündeme geldiği ifade edildi.

Resmi Gazete'de 30 Nisan 2021'de yayımlanan İnsan Hakları Eylem Planı'nda, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklulara kendi dini bayramlarında açık görüş ve görüntülü görüşme gibi ilave imkanlar sağlanmasının hedeflendiği kaydedilen açıklamada, bu çerçevede ilgili yönetmelikte de değişikliğe gidildiği anımsatıldı.

Bu kapsamda, söz konusu kişilere mensubu bulundukları dinin bayramlarında 30 dakikalık 3 ilave görüşme hakkı verilmesi için din bilgilerinin istekleri ve beyanı üzerine UYAP sistemine ekleneceği aktarılan açıklamada, "Beyanda bulunma hususu tamamen hükümlü ve tutuklunun özgür iradesinde olup herhangi bir zorunluluk bulunmamaktadır." denildi.

UYAP ekranında "Bilgi vermek istemiyor" sekmesinin de mevcut olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu husus tamamen hükümlü ve tutuklunun yararına olup herhangi bir zorunluluk içermemektedir. Haberde iddia edildiği gibi hükümlü ve tutukluların dini görüşlerini tespit etmeye yönelik bir anket çalışması yapılmamakta olup, hükümlü ve tutukluların din ve vicdan özgürlüğüne müdahalede bulunulması söz konusu olmamakta, tam aksine hükümlü ve tutukluların mensup olduğu dinin bayramlarında, kendisine tanınan hakların kullandırılması amaçlanmıştır."

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İnsan Hakları Eylem Planı, Gazete, Medya, CTE, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden cezaevlerinde 'din anketi' iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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