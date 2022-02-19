Üye Girişi
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden "Bayburt Cezaevi" açıklaması - Son Dakika

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden "Bayburt Cezaevi" açıklaması

19.02.2022 17:18
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden "Bayburt Cezaevi" açıklaması

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce, "Bayburt M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu"na ilişkin çeşitli iddiaların yer aldığı haberlerin gerçeklikten tamamen uzak olduğu bildirildi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce, "Bayburt M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu"na ilişkin çeşitli iddiaların yer aldığı haberlerin gerçeklikten tamamen uzak olduğu bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın-yayın kuruluşları ve sosyal medyada "Bayburt M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kadın hükümlü ve tutuklulara, diğer hükümlüler tarafından not atıldığı, Kurum yönetiminin bu duruma sessiz kaldığı, telefon görüşmelerinin erkek hükümlü ve tutuklular tarafından dinlendiği, televizyonda tek kanalda cinsel içerikli yayınlar yapıldığı, infaz ve koruma memurlarının, kadın hükümlü ve tutukluların kıyafetleri üzerinde baskı kurduğu" şeklinde haberlerin yer aldığı belirtildi.

Bayburt M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kadın ve erkek hükümlü ve tutuklular ayrı bloklarda barındırıldığı ve telefon görüşmelerinin dinlenmesinin söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada, televizyon yayın listesinde, hükümlü ve tutuklulara uygulanan anket neticesinde en çok talep gören kanallara yer verildiği, 31 kanal yayını sağlandığı ve bunların içerisinde cinsel içerikli yayın yapan kanal bulunmadığı aktarıldı.

Kurumdaki bütün hükümlü ve tutuklara kurum personeli tarafından devlet memuru vakarına yakışan ve mevzuata uygun şekilde davranıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hükümlü ve tutukluların kılık kıyafet tercihlerine kesinlikle karışılmamaktadır. Ayrıca, kadın hükümlü ve tutuklulara ait havalandırma bahçesine iki adet not atıldığı, olaya ilişkin derhal adli ve idari soruşturma başlatıldığı anlaşılmıştır. Haberde yer alan, telefon görüşmelerinin erkek hükümlü ve tutuklular tarafından dinlenmesi, atılan notlara kurum yönetiminin sessiz kalması, tek kanalda cinsel içerikli yayın yapıldığı ve infaz ve koruma memurlarının, kadın hükümlü ve tutukluların kıyafetleri üzerinde baskı kurduğu iddiaları gerçeklikten tamamen uzak, hayal ürünü iddialardan ibarettir."

YORUMLAR
500
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden 'Bayburt Cezaevi' açıklaması Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden "Bayburt Cezaevi" açıklaması Son dakika haberi | Kurtuluşun 104'ncü yıl dönümünde şehitler için yürüdüler Son dakika haberi | Kurtuluşun 104'ncü yıl dönümünde şehitler için yürüdüler Son dakika... Kop Dağı'nda 'Şehitlere Saygı Yürüyüşü' yapıldı Son dakika... Kop Dağı'nda "Şehitlere Saygı Yürüyüşü" yapıldı

Bayburt, İnfaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden 'Bayburt Cezaevi' açıklaması - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:04 Filistin uyruklu sanığa cinsel saldırı suçundan 7 yıl hapis
17:01 Yalçın Ayhan'ın sözleri taraftarı küplere bindirdi: Sarı kırmızılı ekibin küme düşüyor olması beni derinden yaralıyor
16:58 257 çalışanını işten çıkardı! Boykot sesleri yükseldi! Sosyal medya ayağa kalktı
12:07 Zincirleme istismara 168 yıl hapis istemi! 8 öğrencisini istismar etmiş, "ben yapmadım" demişti!
14:23 Prof. Dr. Cenk Yaltırak'tan korkutan deprem uyarısı: Aklı olan Marmara'yı, evini bıraksın kaçsın
16:23 Düğüne katılacak davetlilere "Göğüs dekolteli elbise giymeyin" diyen gelinin kural listesi tartışma yarattı
16:19 Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden kendisini arayan Bakan Karaismalioğlu'na sosyal medyadan yanıt: Gençlerimizin heyecanını paylaştık
16:14 Rize'de 3 gündür kayıp olarak aranıyordu! Ormanda silahlı vurulmuş halde ölü bulundu
16:12 7 yavrunun öldürülen annelerinin başucundaki umutsuz bekleyişi!
16:10 Ses Kocaeli gazetesinin sahibi Güngör Arslan'a silahlı saldırı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 17:24:30. #1.13#
SON DAKİKA: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden "Bayburt Cezaevi" açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement