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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden FETÖ hükümlüsünün "ölüme terk edildiği" iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden FETÖ hükümlüsünün "ölüme terk edildiği" iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması

20.02.2022 16:52
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden FETÖ hükümlüsünün "ölüme terk edildiği" iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan hükümlü Yusuf Bekmezci'nin yaklaşık 48 gündür cezaevinde bulunmadığını, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altındayken hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan hükümlü Yusuf Bekmezci'nin yaklaşık 48 gündür cezaevinde bulunmadığını, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altındayken hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kurumun açıklamasında, bazı basın yayın kuruluşları ve sosyal medya platformlarında yayımlanan, "Bekmezci'nin hasta olmasına rağmen tedavisinin yapılmadığı, ölüme terk edildiği, ceza infaz kurumunda vefat ettiği" haberlerine ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Bekmezci'nin toplam 36 kez kurum reviri ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tetkik ve tedavisinin gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hükümlünün 2 doz Sinovac ve 2 doz BioNTech aşıları yapılmıştır. En son 3 Ocak 2022'de İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi göz hastalıkları servisine katarakt ameliyatı için yatışı yapılarak 4 Ocak'ta ameliyatı gerçekleştirilmiştir. Ameliyat nedeniyle gerçekleşen komplikasyon sonucu kalbinin durması üzerine acil müdahaleyle hayata döndürülmüş, kontrol ve tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edilmiştir. Hükümlü bugün vefat etmiştir. Hükümlü Bekmezci, 3 Ocak'tan bu yana yaklaşık 48 gündür cezaevinde bulunmamakta olup İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altındaydı. Kişinin ceza infaz kurumunda vefat ettiği haberleri algı oluşturmaya yöneliktir ve yalandır."

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Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çelebi, İzmir, CTE, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden FETÖ hükümlüsünün 'ölüme terk edildiği' iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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